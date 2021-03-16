2021芬蘭拉赫第國際海報三年展今(16)日傳回捷報，醒吾科技大學商業設計系學生林芷玲作品「共生」、張宏群作品「榨汁器」及藍毓媗作品「黑暗」，三人創作品強調共生理念與環保重要性，同時被選中參加此次展覽，將收藏於拉赫第海報博物館中，讓全世界都看見台灣大學生創意，為國爭光！

醒吾科大商設系學生藍毓媗，創作品「Dark」構思塑造出惡魔的臉，凸顯空汙正在吞噬掉肺部。(醒吾科大提供)

醒吾商設系三年級學生張宏群平常就喜歡參觀海報設計展，不斷累積創作能量。(醒吾科大提供)

芬蘭拉赫國際海報三年展創建於1975年，為國際平面設計師協會(ICOGRADA)所認可世界最早的海報獎之一，享有極為崇高的聲望與地位，與波蘭華沙國際海報雙年展、日本富山國際海報展、墨西哥國際海報展及美國科羅拉多國際海報展，同列世界五大權威海報大展。

醒吾科大商設系學生張宏群創作品「squeezer」，凸顯壓榨行為加速全球暖化。(醒吾科大提供)

醒吾商設系三年級學生林芷玲沉思時，腦海就縈繞創作思維。(醒吾科大提供)

芬蘭拉赫國際海報展原本兩年一度展出，從19屆起改為三年一度，參選作品競爭更是激烈。今年因氣候變遷全球暖化，海報展主題以環保為主，共有來自51個國家、約2500張海報參加遴選，僅350張海報被選中參加此次展覽。醒吾科大兩件設計創作品同時人選，讓全世界看見台灣大學生設計創意。

醒吾科大商設系學生林芷玲設計創作品「intergrowth」，構圖簡單層次分明，凸顯共生理念。(醒吾科大提供)

醒吾科大商設系三年級學生林芷玲畢業自泰北高中廣告設計科，讀高中時就熱愛設計，這次參選作品共生(intergrowth)設計靈感，主要來自她看過許多虐殺動物影片，深感人類應學習如何與動物是共存，不能一味撲殺動物。她希望這理念能深植幼童，因此構圖簡單層次分明，讓小朋友也看得懂。

商設系三年級同學張宏群來自醒吾高中資訊處理科，對設計一直有濃厚興趣，因此升大學時選讀醒吾科大商設系，平日經常參觀各式海報，只要看到特殊作品就收藏在手機。這次參選作品榨汁器(squeezer)設計理念，刻意把檸檬與地球交換，當榨汁器榨乾檸檬時，凸顯人類壓榨行為影響環境，加速全球暖化。

與張宏群同班同學的藍毓媗，畢業自復興美工廣設科，有紮實美工設計底子，平常喜歡自己邊散步逛街、邊聽音樂。這次作品黑暗(Dark)靈感來自家人抽二手菸，且空氣污染日漸嚴重，決定利用攝影手法拍出煙霧瀰漫的樣子，並塑造出惡魔的臉，中間放上肺的圖案，凸顯空汙正在吞噬掉肺部。

醒吾科大商業設計系主任胡毓賢表示，商設系實務與技術並重，兼具人文藝術涵養培育符合產業界需求之優秀商業設計人才，林芷玲、張宏群與藍毓媗三位傑出學生，未來以從事設計工作為目標，作品都曾入選金犢獎，這次參選創作品更雙雙入選芬蘭拉赫國際海報展，是醒吾科大莫大榮耀，更為台灣爭光！

(中時新聞網)