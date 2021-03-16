去年無颱風直襲台東、雨量不足，台東縣海端鄉的嘉明湖目前「不斷消瘦」，湖水只剩一半，其實嘉明湖已有1年都未滿水位；此外，山屋水情也同樣吃緊，只剩1個月用量，台東林管處呼籲山友務必節約用水。

嘉明湖山屋管理員貼文表示：「看看嘉明湖的湖面大小，就可以猜測到嘉明湖山屋的水情，近期山屋進水狀況不佳，可供應水源推估已在30天以內的用量，敬請所有利用此處水源的山友節約用水以度過乾季」。

山屋清潔員趙聰華說，從2019年底迄今，嘉明湖尚未出現滿水位，往年嘉明湖春季都會因水位降低，會瘦成「荷包蛋」形狀，但若逢夏季颱風或大雨，有雨水挹注時，則會恢復滿水位。

然而去年無颱，也未出現連續豪大雨，因此嘉明湖目前水位只剩一半，繼續無雨情況下，山屋的用水恐怕撐不到1個月。林務局台東林管處育樂課長林孟怡呼籲山友，請依管理員與清潔員的指示來使用水，並僅提供飲用水及煮食用水。

去年沒颱風，連帶使嘉明湖水量入不敷出，「天使的眼淚」剩半滴。（翻攝愛上嘉明湖臉書）

此外，臉書社團「愛上嘉明湖」也逗趣發文號召「雨神」快來嘉明湖步道走走！發文指出，通常爬山時，大家最希望能在稜線上遇上大景（指天空的色調和雲彩在自然情況下、非後製形成的絕佳風景，在此指好天氣），更不想懷疑自己或隊友是雨神，然而大景連續好一陣子後，大地會越來越渴，嘉明湖會越來越消瘦，還有嘉明湖山屋的儲水量會吃緊。

位於布農族傳統領域海拔3310公尺的嘉明湖面積約1.9公頃，湖水深度6公尺，沒有任何山澗或溪流流入其中，湖水卻常保終年不枯。布農族稱其為「月亮的鏡子」；因其湖水顏色深藍如寶石，登山界譽為「上帝遺失在人間藍寶石」、「天使的眼淚」，是近年來著名的台灣深山景點。

(中時 )