台北市政策如火如荼推動危老改建，台北市至2月18日已有448件通過審查，觀察台北市都市計劃審議地圖，在台北市各地遍地開花，唯獨房價水準較高的民生社區卻靜悄悄，尚未看到危老政策發酵。

近年來台北市較大規模的危老改建，包括信義行政中心、北市許多的整棟飯店、老舊辦公大樓甚至是幾棟透天厝就申請危老改建，有些危老改建案甚至已經開始預售，整體危老推動比起都更快上許多。

台北市優質住宅區民生社區卻顯得靜悄悄，觀察台北市的都市計畫審議地圖，近三年的危老案申請地點沒有一處在民生社區之中，反觀中山區去年就有42件危老案通過審查，兩者形成強烈的對比。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，民生社區危老案靜悄悄的原因，包括住宅環境優良，不像一些早期開發區域住宅環境複雜，對於改建的需求殷切；民生社區住宅區容積率較低，可能主幹道上一樓作店面使用，而巷弄內的公寓也有頂加問題，加上民生社區住戶可能也滿意外在的住宅環境，導致區域內一直有整合者在談改建，但能夠順利成案的少之又少，較為成功的案例就是區域內的國宅海砂屋都更改建案例。

曾敬德表示，以前都更從整合到改建完成，七年有成算是十分幸運，不過危老政策推出後，排除不同意戶後可加速推動，因此推動狀況順利，有些產權單純的辦公大樓、受疫情重創的飯店業與透天厝等，都趁此波危老政策順利爭取到高額容積獎勵改建，有些甚至已經請領到建照開始預售推案，對比花了20年才順利改建落成的永春個案，危老政策推動上的確相當成功。

(工商 )