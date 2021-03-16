因應企業數位轉型，加速場域布局，友達將於2021年強力募集1,500名「3A」菁英，鎖定創新技術（Advanced technologies）、人工智慧及大數據 （AIoT & Big Data）以及跨領域場域應用（Application of fields）優質新血，提前預約新世代的顯示技術人才。

友達以深厚的面板技術為核心，延伸本業優勢，結合5G、AIoT等前進「五大場域」，於智慧醫療、智慧零售、智慧交通、智慧育樂及智慧製造領域，發展更多元化的軟硬整合應用服務。同時致力投入先進顯示技術開發，積極佈局Micro LED，結合台灣LCD與LED產業優勢，推動生態圈整合。而產業對跨領域的創新研發人才更是需求若渴。

友達將透過3月起春季校園徵才博覽會，巡迴大專院校，讓學子第一手了解完整的產業與職涯發展機會。歡迎具備電子電機、面板開發、AI、數據分析、軟硬體整合專長、跨領域應用能力的優秀學子加入「3A」人才行列，與友達一起顛覆視界想像。

友達高度重視人才的成長與培育，依據員工在不同的職涯階段，設計多元的培訓藍圖。針對在學生，提供學用接軌線上課程，協助學子累積產業專業知識並提升跨域競爭力；而在職員工則可透過內部「友達大學」的深度培訓課程，在創新研發、製程技術、領導管理等領域不斷精進核心能力；更能藉由AI競賽「數位黑客松」，加速技術養成。

針對優秀的在校生，友達也提供「A+暑期實習」計畫，學子將能在獨立的專案運作中，搭配一對一的專屬導師，紮根實務能力，表現傑出者更可優先獲得正式聘用資格。

在國際化人才培育方面，友達也以開放、包容、創新的組織文化，鼓勵員工進行全球職位輪調，累積跨國經驗，培養宏觀視野。

除了職涯發展，友達也重視員工在工作、生活及學習間的平衡，並致力創造平等共融的職場環境。長期的努力屢獲國際專業評比肯定，近期更獲頒2020《富比世》全球最佳雇主，亦連續四年入選「彭博性別平等指數」。

(工商 )