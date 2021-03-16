元宵節過後客家人陸續掃墓祭祖，台中市豐原區觀音山納骨堂及公墓每逢假日湧入大量汽機車，因墓區週邊停車位有限，導致南陽路58巷沿線壅塞。台中市民政局委託豐原區公所辦理免費掃墓服務專車，分別於3月20、21、27、28日以及清明連假的4月2、3、4日合計7日行駛。

豐原有4萬多名客家人，元宵節過後陸續掃墓祭祖，導致觀音山納骨堂及公墓車流壅塞，當地公所協調警方及民防大隊支援交通管制，以維持停車動線及聯外交通順暢。

豐原區公所提供觀音山掃墓專車，分別於3月20、21、27、28日以及清明連假的4月2、3、4日合計7日行駛。區長洪峰明提醒搭車民眾，務必配戴口罩、量測額溫及實聯制，如為居家隔離者、居家檢疫者或是自主健康管理者，請勿搭乘，祭祀完畢避免逗留人潮眾多處。

洪峰明建議民眾並可提早於3月份平常上班日或清明連假後擇適當時間上山祭祖，不限於週末或清明連假專車期間，以降低民眾群聚感染之風險。

觀音山掃墓專車乘車處設於豐原區公所旁育德街，每日上午6時從乘車處發出，中午12時停止發車。藍線路線為中型巴士行駛，前往第八公墓大斜坡處(第1上、下車點)及觀音山納骨堂(第2上、下車點)，原線返回公所乘車處；

至於紅線路線為9人座行駛，前往一貫道報恩塔(第1下車處，下山需步行至牌樓搭車)及牌樓(第2上、下車點)，繞經福緣橋返回公所乘車處；觀音山納骨堂(藍線)及牌樓(紅線)下山最後發車時間為下午1時。

掃墓專車行駛期間每日早上5時30分至下午1時30分於南陽路58巷口實施路口交管，禁止車輛上山(除南陽路58巷居民之車輛外)。搭乘專車之民眾可將汽車停放至區公所和戶政事務所旁或豐南國中停車場；機車可停放至區公所和戶政事務所旁機車停車區或藝文巷。

洪峰明特別感謝頂街民防分隊及豐田守望相助隊和公所團隊協力合作，犧牲假期投入支援，在納骨堂、公墓及公所周邊協助疏導交通及服務民眾，讓民眾可以安心搭乘接駁車。

(中時 )