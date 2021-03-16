《國際經濟》英央行總裁：首季經濟將年跌4％ 16:322021/03/16 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國央行總裁貝利（Andrew Bailey）周二表示，英國今年第一季經濟將較去年同期下跌4%，與2019年同期相比更將大跌19%。 貝利在接受義大利主要財經媒體「24小時太陽報」（Il Sole 24 Ore）訪問時表示，今年英國央行將持續購買政府公債，但他也強調殖利率若降至負值，將對企業存款與民間投資造成負面影響。 他並表示，英國的通膨率仍將低於2%目標，但受到政府激勵措施的影響，短期內將先升高。 《金融股》合庫金去年資產首破4兆元新高 獲利年減2.71％ AI爆夯 這檔基金年漲逾166％激增百億元 (時報資訊) #英國央行 #貝利 #英國 #國際經濟 #央行總裁 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》需求強於預期 期銅漲0.4％ 09:432021/03/16 財經 美股震盪整理 逢回布局強勢科技族群 04:102021/03/16 投資理財 金管局：2隱憂恐促資金撤港 04:102021/03/16 全球財經 《國際經濟》拜登1.9兆美元激勵方案 將激發3600億美元進口需求 17:392021/03/16 財經 《美股掃瞄》美股消息面：經濟數據佳、美元升、黃金漲、原油跌 09:262021/03/16 財經 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:312021/03/16 財經 《國際金融》金融、礦業股走弱 歐股收平 09:262021/03/16 財經 《金融》2月個人戶人民幣存款 109年1月來首度增加 17:392021/03/16 財經 宅經濟夯包裹成長 3／24郵局開辦自郵領件 16:542021/03/16 生活 保誠人壽 去年捐助家扶基金會逾250萬 04:102021/03/16 產業特刊 橋水達利歐：買美債、歐債蠢 陸債值得投資 13:142021/03/16 財經 財經熱門新聞 台積電棄息賣壓殺出 大戶落跑原因曝 - 財經 散戶注意 明天2大事嚇到台股？他偷洩口風 - 財經 缺料、缺櫃、缺水 三缺概念股 多頭聚焦 - 財經要聞 - 工商時報 1份報告毀紅色供應鏈？立訊5天崩2成 12萬散戶套牢 - 財經 拜登暗挺台積電？美專家爆內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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