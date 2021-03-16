英國央行總裁貝利（Andrew Bailey）周二表示，英國今年第一季經濟將較去年同期下跌4%，與2019年同期相比更將大跌19%。

貝利在接受義大利主要財經媒體「24小時太陽報」（Il Sole 24 Ore）訪問時表示，今年英國央行將持續購買政府公債，但他也強調殖利率若降至負值，將對企業存款與民間投資造成負面影響。

他並表示，英國的通膨率仍將低於2%目標，但受到政府激勵措施的影響，短期內將先升高。

(時報資訊)