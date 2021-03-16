國立科學工藝博物館與水土保持局合作打造「校園複合防災教育行動特展」，首站於台東縣信義國小展開，並由該校學生解說。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

東部地區天災風險高於其他縣市，防災教育推廣尤為重要；為強化培養學童防災教育觀念，國立科學工藝博物館與水土保持局合作，打造「校園複合防災教育行動特展」，主動走入校園，2021年特展首站於台東縣信義國小展開，並將資源與縣內各校共享，推動全民防災教育目標。

受地理環境影響，東部一旦交通中斷，部落易成為孤島，近年來莫拉克、尼伯特風災皆對台東造成重創，台東縣政府教育處長林政宏表示，教育處每年都會預留1000多萬元，作為颱風季節的緊急災害防救經費，盼能有備無患。然而災害預防的重要性更勝災後的搶救、復原，學校除了要做好減災、備災相關工作，也必須將災害預防的觀念與技能向下扎根。

「校園複合防災教育行動特展」首站選擇信義國小，科工館長陳訓祥表示，特展結合館內既有的防災科技展示平台與大型教具，將識災、防災、備災到減災等概念，系統化引導學童學習，並藉由實際操作與體驗，使水土保持與防災教育融入在校園及生活之中，進一步將所學到的知識化為行動。

信義國小為東部地區「水土保持酷學校」推廣示範基地，同時也是教育部防災校園進階推廣學校，校長廖允伶表示，特展走進校園，以資源共享理念推動全民防災教育，展期至4月12日止，各校參訪師生人數至少30人、至多45人，歡迎各校踴躍提出申請，將防災觀念深植學生心中。

(中時 )