因應航空城已經進入實質開發階段，桃園市政府將蘆竹二號社會住宅作為航空城中繼住宅，開放航空城優先搬遷區居民承租，讓安置可以無縫接軌，蘆竹二號社會住宅共有416戶搭配各式房型，各家庭也可以依照自身需求承租家具，讓居民可以安心入住。

桃園市長鄭文燦16日下午到蘆竹二號中繼住宅視察籌備進度，他提到，為考量優先搬遷區居民在搬遷期間的租屋需求，市府將蘆竹二號及蘆竹一號社會住宅規畫作為中繼住宅，其中蘆竹二號先行開放承租，有意願承租的安置戶得以市府發放房租補助費支應中繼住宅租金。此外，也規畫租屋媒合平台、包租代管等機制，來協助民眾租屋，不論從房租的補助，租屋的協助，市府都提供了完整的配套措施。

蘆竹二號社會住宅位處大竹地區中心地段，生活機能便利，市府規畫一房、二房及三房型3種樣式，合計416戶，每戶皆備有冷氣、衣櫃、瓦斯爐、抽油煙機、衛浴等設備，並結合親子館，可供社區與周邊里民使用，每種房型皆有提供基本家具及設備，各家庭也能依照自身需求另向住宅發展處承租家具，居住環境非常適合一般家庭入住。

每戶皆備有冷氣、衣櫃、瓦斯爐、抽油煙機、衛浴等設備，並結合親子館，可供社區與周邊里民使用。（姜霏攝）

桃園市地政局自今年2月22日起至3月19日受理中繼住宅承租申請，截至12日止，申請件數為99件，後續將由桃園市住宅發展處通知民眾辦理租屋登記作業，預計今年4月至5月開放看屋、登記房型及抽籤選屋，民眾可以依自身居住需求填寫志願序登記房型，依序進行公開抽籤，並按照籤號及房型志願序來選屋，9月辦理簽約及點交等作業，預定於今年10月起開放入住，讓居民安置可以無縫接軌。

(中時 )