2021加碼投資大高雄產業論壇16日登場，吸引269家企業報名參與。（柯宗緯攝）

2021加碼投資大高雄產業論壇16日登場，高雄市長陳其邁向企業喊話，投資高雄大利多。（柯宗緯攝）

面對後疫情時代，全球供應鏈重組，高雄市準備好了。高雄市長陳其邁16日出席論壇提到，綜觀全台科學園區土地難尋，橋頭科學園區有186公頃產業用地。另高雄供水、供電相對穩定，再加上市府祭出「006688」方案，積極向企業招手。

今「2021加碼投資大高雄產業論壇」，吸引200多家企業及關心高雄發展的民眾與會。由財訊雙週刊社長謝金河主持，邀請陳其邁、工研院、學術單位及在地知名企業，共同探討高雄產業大未來。

陳其邁指出，高雄是台北以外，擁有4個醫學中心的城市，又有美僑、日僑等4所國際學校，生活品質高，是最好宜居城市。近日行政院宣布5年110億，打造「亞洲新灣區5G AIoT創新園區」，是國內最完整5G AIoT實證場域，預計吸引140多家營運商、系統商等廠家進駐，連微軟和亞馬遜都會進來。

相較於台北產業發展條件，陳其邁認為，台北辦公室租金高、人員流動快，反觀高雄，人才素質CP值高，只要投資高雄亞洲新灣區5GAIoT的新創業者，設備投資超過4億元，高雄市政府就提供零利率利息補貼。

陳其邁說明，市府祭出「006688」方案，前2年免租金、第3、4年租金打6折，第5、6年租金則是打8折。他也自豪說，近3年來，全台灣要找到大規模土地相當困難，而橋科有186公頃土地，今年底可供選地設廠，歡迎大家來高雄建立最完整半導體產業聚落。

針對產業用電、用水需求，經發局長廖泰翔指出，高雄相對來說穩定，不僅有伏流水開發、再生水超前部署，日發電量500億度，但用電為280億度，用電遠低於發電量，因此高雄有很好的招商條件跟基礎。

謝金河表示，高雄愛河週邊的景色優美，多年前不少學校圍牆都打掉，開放城市風貌，「來高雄生活是非常美好的事！」高雄的重點產業聚落有楠梓科技園區，代表公司有日月光、國巨、穎崴；前鎮工業區有智冠、智威，是著名的遊戲聚落，累積相當的實力。過去高雄也許發展較慢，但有了陳市長推動，絕對有後發先至的實力，未來台積電有機會把更高的奈米廠設在高雄，高雄的發展會有重大突破。

高市府表示，去年高雄吸引穩懋、日月光、國巨、穎崴、華爾卡、默克、先進半導體及台塑德山等8家半導體產業加碼投資破千億，今年半導體材料及製程方案供應商英特格也確定南漂插旗高雄，相關預約投資額也已破千億，市府也將加速橋科、仁武產業園區、亞灣5G AIoT創新園區開發，並由投資高雄事務所整合解決企業五缺需求，帶動南部科技廊道彎道超車，成為全台最有價值的半導體產業聚落。

(中時 )