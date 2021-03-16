今年是全聯做公益15周年，也是全聯定調的「公益年」，由全聯佩樺基金會零錢捐計畫首先開跑，第一檔與罕病基金會合作「一塊圓夢 夢想前行」零錢捐募款計畫，除了邀請公益大使Sandy吳姍儒力挺外，並首度推出「PX Pay福利點數愛心捐」，成為實體門市零錢捐以外的公益管道，結果效益超出預期！

據全聯統計，「PX Pay福利點數愛心捐」1月中上線至今，短短兩個月已募得了31,347,800福利點（約314萬元現金），再加上實體門市零錢捐1～2月募款金額約300萬元，以及全聯率先捐出的100萬元，合計光第一季前兩個月就已募得超過700萬元，較去年同期成長約四成，估計第一季募款總金額可達一千萬元！

此外，全聯表示，長期關懷偏鄉弱勢兒少的全聯佩樺基金會也特別與罕病基金會合作加碼「全聯行動車到偏鄉」愛心活動，3/14當天選在花蓮舉辦運動與文化兩天一夜體驗之旅，提供醫療、偏鄉弱勢兒少相互認識開心學習的機會，也藉由行動車將麵包、牛奶等營養食品送到偏鄉，提供小朋友們營養的食物，不只滿足心靈、更填飽肚子。

全聯說，此次文化之旅活動，邀請到北部10位病友，來自8種不同病類，包含軟骨發育不全症(小小人兒)、克斯提洛氏彈性蛋白缺陷症(小黑人症)、狄喬治氏症等，與花蓮在地同病類病友相見歡，並到「馬拉桑獵人學校」體驗阿美族傳統射箭、傳統服飾、原民狩獵文化等新體驗。

另外，此次活動也與長期投入公益的花蓮海星高中籃球隊合作，因隊上有不少是單親、隔代教養、領養，也有育幼院的小孩，這次也主動號召20位師生，在活動當天帶著罕病孩童們，進行一場特別的籃球學習課程。活動的最後一站，來到花蓮知名的七星潭風景區，讓孩子藉由淨灘活動以行動愛護自然環境，也同時將長駐於花蓮地區服務偏鄉居民的「全聯行動超市車」開到此地，為他們營養補給與加油打氣。

全聯表示，全聯與罕病基金會合作2021年第一季零錢捐活動即將邁入尾聲，號召民眾一同加入關懷罕病的行列，即日起至3/31止，只要前往實體全聯門市或者透過PX Pay捐出福利點數，就能幫助罕病孩童快樂學習，讓公益隨時存在日常生活中！

(工商 )