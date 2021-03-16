寒舍餐旅（2739）2020年報出爐，受惠於旅展業績加持、國旅興盛與年底聚餐需求增加，第四季營收8.68億元、季增15.42％、年減29.8％，稅後淨損0.49億元、季減61.89％、年減142.37％，每股虧損（EPS）0.44元，營收顯著回升，創下全年高點，整體營運穩健回溫。

受新冠疫情衝擊，寒舍餐旅2020年合併營收28.07億元、年減37.33％，稅後淨損3.51億元、年減384.93％，每股虧損（EPS）3.15元。

展望今年，在疫情尚未結束前，寒舍餐旅仍將嚴謹且持續執行各項防疫措施，以確保賓客及員工的安全，同時餐飲維持穩健步調，豐富各餐廳菜色並優化服務品質，並積極拓展數位與實體通路平台，增加銷售渠道，搶攻冷凍即食餐點的商機，期盼持續挹注營運成長動能。為搶攻國旅市場，寒舍餐旅鎖定各客層推出多元化的住房套裝，盼全力衝高平均住房率。

2020年全球因為新冠疫情延燒加上國內邊境管制尚未解除，國內都會型商務飯店受嚴重衝擊，寒舍餐旅旗下台北喜來登大飯店與台北寒舍艾美酒店國際商務旅客大幅減少，住房率下滑使去年營收及獲利大幅衰退。惟寒舍旗下的礁溪寒沐酒店因為擁有親子亮點與溫泉優勢，去年暑假至年底住房率皆破8成，受惠於國旅大爆發，不論在客房及餐飲的表現皆較前一年成長，全年住房率比去年成長約7％、平均房價更成長約4％。

此外，2020年下半年國內疫情受控，寒舍餐旅積極推出彈性多元餐飲活動促銷，包括精緻單點的餐廳祭出吃到飽活動、主打小桌數的喜宴及微型尾牙、延長線上旅展的販售時間並積極開發外賣店的商品，策略皆有效帶動來客數的成長，減緩疫情帶來的衝擊。

因應國旅市場，為提高住房率，台北喜來登大飯店針對「家庭客群」推出全新的5間親子主題客房每晚4,999元起，搭配小朋友喜愛的娃娃廚房、球池滑梯、小車積木與Switch電玩的遊戲區，自2021年1月中推出至今幾乎天天完售，表現出色。另外，台北寒舍艾美酒店則祭出快閃的優惠價格，吸引欲在台北享受時尚假期的「小資客群」，豪華客房贈送探索廚房早餐，每房每晚享3,999元起，快閃3週就搶購近700間，成績亮麗。

此外，礁溪寒沐酒店則鎖定「高端運動市場」，推出第二屆高爾夫球聯誼球敘，住房加揮桿每人11,800元，活動推出不到2天限量240位的名額旋即秒殺售罄，而且活動加碼開放認購國產水果其所得將全數捐予「阿寶基金會」，成功提升公益的品牌形象。集團旗下各飯店皆力求推出豐富多元的活動方案，期盼增加飯店的營運動能。

(工商 )