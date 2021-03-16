位於阿美族都歷部落的台東縣成功鎮信義國小為東部地區「水土保持酷學校」推廣示範基地，同時也是教育部防災校園進階推廣學校，為進一步扎根防災知識技能，校方特別將防災教育結合原住民傳統民族植物與文化，使防災觀念深入家庭與生活當中。

位在阿美族都歷部落、聯外道路僅有台11線的信義國小來說，一旦交通中斷，能幫助學校的，只有自己。耕耘防災教育3年多，2020年運用水保酷學校經費建置自主防災監測系統，強化臨災及防災應變判斷，學校更將阿美族採集文化結合防災教育，深入部落推廣。

學校以阿美族「立家三樹」之一的「毛柿」發展校訂課程，帶領學生認識毛柿、野菜等民族植物，校長廖允伶表示，阿美族人是採集藥草、野菜的專家，每棵植物都有其種植的道理，有的野菜除了食用之外也有藥用功能，或是房子被颱風吹倒時，一旁種植的樹木即可作為樑柱建材，皆與防災息息相關。

在里校聯合運動會的趣味競賽中，學校特別將部落階級任務與防災觀念結合，如「負重接力」模擬為當道路毀損，救災資源進入困難時，部落青壯年階級就必須擔負資源運送的重責；而「爬竿插旗競賽」則模擬當通訊及交通中斷，及模仿過去登高守護部落的階級任務，青年階級輪班擔起爬竿望遠、查看外界情況並傳遞資訊。

台東縣信義國小里校聯合運動會結合防災教育。模擬道路毀損時，青壯年必須扛起救災資源的「負重接力」趣味競賽。（信義國小提供／蔡旻妤台東傳真）

校長廖允伶表示，成功鎮有9條土石流潛勢溪流，其中3條就在學區內，雖是黃色警戒，但現今氣候變遷劇烈，難保突如其來的強降雨釀成災害，加上東部外海地震頻繁，從小建立防災知識更加重要。

信義國小經由課程設計，將原住民文化結合防災觀念，融入活動及教學當中，也希望從孩子出發，將所學帶回家中，讓社區與學校一同合作，為可能發生的災害預先做好準備。

(中時 )