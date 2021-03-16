大陸公安部新聞發言人張明15日指出，公安部於2016年5月建立公安部兒童失蹤資訊緊急發布平台「團圓系統」，截至2021年3月，「團圓系統」共發布了4722條兒童失蹤資訊，找回率達到98.1％，找回4632名失蹤孩童。

張明說，孩子是父母的心頭肉，是家庭的希望和未來，公安機關始終保持對拐賣犯罪的高壓嚴打態勢。

大陸公安部2009年開始，深入展開打擊拐賣兒童專項行動，建立了「一長三包」責任制，即縣市區公安局長擔任專案組長，全面負責案件偵辦、查找解救兒童、安撫被害人家庭等相關工作，還建立了兒童失蹤快速查找等機制。

同時，大陸公安部利用現在發達的互聯網力量，推出「互聯網＋反拐」計畫，於2016年5月建成公安部兒童失蹤資訊緊急發布平台「團圓系統」，以失蹤地為中心，與25個app和新媒體合作，向一定範圍內的群眾發送失蹤兒童資訊，利用大眾的力量一起找回失蹤兒童。截至2021年3月，「團圓系統」共發布了4722條兒童失蹤資訊，找回率達到98.1％，共找回4632名失蹤兒童。

此外，大陸公安部2009年建立了全國「打擊拐賣DNA數據庫」，成功比對找回了一批失蹤被拐的兒童，一系列的打擊拐賣兒童措施，大陸拐賣兒童犯罪案終於有明顯的幅度下降，其中備受群眾關注的盜搶兒童犯罪年案件數降至一年20起左右。

張明表示，大陸公安部今年將展開「團圓行動」，利用全國打擊拐賣DNA數據庫，全力偵破拐賣兒童積案、緝捕拐賣犯罪嫌疑人、全面找尋失蹤被拐兒童。

(中時 )