賴雅妍、王傳一、謝佳見合作新戲。（三立提供）

三立、華視全新八點華劇《三隻小豬的逆襲》16日公布首波演員賴雅妍、王傳一、謝佳見，曾經同門的賴雅妍與王傳一第四度合作，三人開拍前都去學了許多才藝，賴雅妍特別學馬術、冰球、手語，結果騎馬騎到差點腦震盪，冰球則「從一路尖叫練到不會叫」。王傳一主持、拍戲兩頭燒，坦言沒有多餘時間陪伴快3歲的女兒，「已經交代好了，就是在電視上看我，之前拍其他戲曾要求一周一天家庭日，現在肯定沒辦法」，不過他笑說，拍戲上軌道後，會請老婆帶女兒到棚裡來幫他按摩，「快3歲是最好按摩的時候」。

《三隻小豬的逆襲》劇情描述白手起家的富爸爸某天突然宣布破產！三名富養子女不懂現實、不知危險、沒有自我保護能力，就如童話故事裡的小豬們，破產後從天堂被打落人間，不得不離開奢華的舒適圈，跨入現實叢林從0開始逆轉人生。賴雅妍飾演朱家二姊，是利益優先的家族企業準繼承人，卻因家道中落，導致天才投資客王傳一搶走了她總經理的位置，兩人不打不相識，而賴雅妍的身邊還有位個性溫暖的閨蜜大廚謝佳見一直支持她。

賴雅妍睽違多年重返華劇，坦言這次回歸三立的心情有點緊張，因近年以拍電影為主，已經沒有很長時間待在同一個角色裡了，但因為搭檔是王傳一所以很安心，兩人雖有五、六年沒有合作，但老朋友再次合作的感覺很熟悉，和謝佳見雖是第一次合作但也讓她覺得很放心。賴雅妍笑稱這次飾演的是「一隻破產的豬」，到現在還沒習慣被叫小豬，只要一聽到王傳一叫她「小豬」，就會不小心角色上身的回嗆：「你才是豬！」

賴雅妍重返華劇。（三立提供）

她表示，以往可能會為一部戲學一樣才藝，但這部戲為符合多才多藝富家女人設，要學的才藝也超多，包含冰球、馬術、手語等，以前她覺得在地上溜直排輪很容易，沒想到在陸地溜跟冰上溜是兩回事，「冰上真的很滑，覺得自己踩在冰上的樣子很蠢，每次都不斷尖叫。」和他一起練習的王傳一也不忘提醒安全真的很重要，並開玩笑說：「若不注意，很怕還沒開始(拍戲)就結束了！」

王傳一飾演從小在宮廟長大的天才投資客，同時也懂風水、八卦、紫微斗數等技能，私底下的他透露前年開始也有在接觸鑽研算命，這也是他當初願意接演這角色的原因。他以前大多是演含著金湯匙長大的高富帥，這次的角色卻是憑著自己的能力向上爬，一旁的賴雅妍打趣說：「這次是含著香灰符水長大的高富帥。」

賴雅妍、王傳一在新戲是小豬與大野狼的角色設定。（三立提供）

賴雅妍、王傳一在新戲是小豬與大野狼的角色設定。（三立提供）

王傳一透露， 從小爸爸對他有強大金援，但當年一出道，爸爸覺得他有工作了就要他靠自己，他這才知道賺錢不容易，因是偶像團體可米小子成員，賺的錢都要與團員平

分，因此收入不多，當時還曾想連去便利商店打工賺的錢收入都更多，也是從那時開始體會「賺的一塊錢不是你的錢，存下來的才是」的道理，那時省錢的方法就是在家自己煮，「跟朋友出去吃一餐，去市場買菜自己煮可以吃一星期。」問到是否擔心接演八點檔會沒時間休息睡覺，也沒時間陪小孩，他笑說：「我不嬌，怕辛苦的話回來演幹嘛。我會撐過來的！」

戲外有個富爸爸謝佳見說，從小爸爸沒有給他太多金援，要他靠自己，在澳洲讀大學時，他也都要去打工，過得很窮，為了省錢甚至還跟室友分食一盤雞肉飯，因此他時常告訴自己千萬不能讓自己窮。剛來台灣時，自己也是什麼都沒有，靠著努力一步一步走過來，「對我來說一帆風順的生活很無聊，我喜歡從高低起伏的人生中產生正能量」，結果反而長大後，爸爸很願意給他錢，前陣子打算置產的他笑說：「先拍完這檔戲，看有沒有賺到頭期款再決定，到時候如果爸爸有贊助，我再跟你們說。」

(中時 )