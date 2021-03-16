熊熊（卓毓彤）憑藉著甜美外型和32G火辣身材，被網友封為「美胸女神」，近日她分享一組網美照，大洩雪白春光，不過卻被一旁超兇閨密搶走鋒頭，而閨密身分曝光，原來是有「本土劇林志玲」稱號的王晴。
熊熊在白色情人節當天，PO出和閨密的寫真照，寫下「情人節跟姐妹一起過」，只見她穿上低胸小洋裝辣露香肩，傲人上圍和深邃事業線一覽無遺，而一旁閨密更是搶眼，深V剪裁洋裝爆乳出鏡，堪稱相當有誠意。
原來熊熊找了好友王晴、邱慧雯一起拍美照，三女神同框瞬間引來網友熱議，「只有一句真話那就是美」、「人比花美」、「王晴、慧雯超正」、「我看到了微笑曲線」。
熊熊去年深陷不雅片疑雲，又傳和論及婚嫁的特斯拉男友分手，還有好友小鬼過世等，風波不斷的她，心情一度受到影響，她還發文感嘆：「2020年發生了好多事」，期許新年迎接新的自己，還好最後她也走出陰霾，並重新振作拚事業。
而熊熊因為傲人上圍，被封為美胸女神，她也曾透露，平時會靠著飲食和運動來維持體態，除了吃東西養生外，她也不愛吃甜食、喝飲料，但她是易水腫體質，所以會靠熱瑜珈，排出體內多餘水分，也會把握時間騎腳踏車、做仰臥起坐等。
(中時新聞網)
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