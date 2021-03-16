18：16更新傷亡人數
蘇花公路今（16）日下午發生一起遊覽車撞山壁造成多人受傷的意外，宜蘭縣政府消防局勤指中心接獲民眾報案，指蘇澳鎮台9線東澳路段115K處有遊覽車撞山壁，現場造成5人死亡，40人輕重傷，消防局勤指中心立即出動第二大隊、蘇澳、南澳、觀音分隊救災人車前往救援，同時啟動大量傷病患機制，並陸續加派其他分隊、民間救護車前往。
據了解，這輛遊覽車隸屬於新北板橋的騰龍通運有限公司，載著新店復興里的民眾到花蓮從
事里民活動，車上原本包含司機、領隊有44人，但車上還有1人在車上叫賣物品，因此共有事
發之際車上共有45人。因撞擊力道相當猛烈，事故現場哀嚎聲不斷，根據宜蘭縣消防局目前最新的統計，，該車人員約45人，目前死傷情況5人死亡、10人重傷，先行送往蘇澳榮民、羅東聖母及羅東博愛醫院，其餘乘客陸續送醫檢查，現場刻由消防局長指揮搶救中，車禍發生原因，目前仍有待調查。
聖母醫院目前傷患名單：
無名氏 女 未知 檢傷1級 急救區
吳Ｏ進 男 58歲 檢傷2級 重傷區
陳Ｏ謀 男 76歲 檢傷2級 中傷區
鄭Ｏ鈺 女 48歲 檢傷2級 中傷區
鄭Ｏ方 女 49歲 檢傷4級 輕傷區
陳Ｏ琴 女 68歲 檢傷4級 輕傷區
陳Ｏ霞 女 56歲 檢傷4級 輕傷區
(中時新聞網)
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