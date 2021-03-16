日前農委會雖表示不啟動高麗菜耕鋤，但為了不讓菜價崩盤，近來還是透過合作社場進行耕鋤作業，南市目前已經處理掉約10公頃菜園，後續還有農民申請。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

秋冬以來因農民持續搶種高麗菜，產量過剩量多價跌，但由於有栽種監控，也呼籲農民注意，因此農委會日前曾表示不啟動耕鋤，由盤商自理，但為不讓菜價崩盤，近來還是透過合作社場辦理耕鋤作業，台南市新市區就有農民申請，16日耕耘機駛入菜園，沒一會兒時間高麗菜就粉碎混入土中，讓農民相當心疼，但為了降低損失，也沒辦法。

在新市區大營里種植高麗菜的農民王秀雲說，這一波她種植的高麗菜大約4公頃，最近已到收成期，才賣出大約1公頃的高麗菜，剩下的她實在無法照顧及負擔，才會申請耕鋤，畢竟能吃的東西犁掉很是浪費。

農糧署人員16日上午會同委託的合作社場及新市區農會，前往這處菜園執行耕鋤計畫，在確認蔬菜狀況及面積無誤後，耕耘機立刻駛入菜園作業，不到半小時2分地的菜園乾乾淨淨。

合作社人員指出，南市目前已經處理掉約10公頃的高麗菜，主要集中在新市、善化、新化一帶，後續還有農民申請，將排程處理；據了解，高麗菜耕鋤每分地補助1萬元，且高麗菜狀況得符合上市標準，還要有辦理高麗菜種植登記的農民才有補助，因此並非人人都能申請。

另外在新市區農會牽線下，永康區的地產業者也向王秀雲預定1200顆、約5000台斤的高麗菜，約定這個月28日採收後，運往永康，在勝利里、六合里2處，開放民眾以發票兌換高麗菜，既撿便宜又能做愛心，發票全數將捐給橄欖園關懷協會，一起做公益。

(中時 )