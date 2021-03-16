鼎固-KY(2923)下午舉行法說會時指出，目前正評估回台進行土地開發的可能，並已著手籌組台灣團隊，將開始尋找合適的目標進行獵地，副總王鏘嵐說，回台後有適合的案子會找日月光集團旗下的宏璟(2527)合作推案。鼎固2021年住宅銷售目標訂在110億元，租金收入大約會在20多億元左右。

台灣政府目前打炒房政策是否會影響回台獵地的時間，王鏘嵐強調，並不會有任何的延宕，未來2年內至少會有新台幣100~200億元投資下去，台灣房市相對大陸來說，表現相對平和，也不像大陸那麼多的重劃區可以提前布局，未來在台灣不會搞都更，希望有簡單的土地可以開發，將以素地為主。至於住宅和商辦都會考慮，住宅將會朝首購的市場進軍。

鼎固去年毛利率微降至41%，王鏘嵐指出，2019和2020年銷售無錫的案子，算是二線城市的案子，所以毛利率會掉，不過，今年毛利將會回升，會朝2017、2018年靠攏。至於日月光集團在台灣有一家是上市櫃建設宏璟(2527)，王鏘嵐說，回台後彼此還是會合作，案子若是比較大的話會找宏璟一起打造。

鼎固是台灣第一家主營大陸房地產回台上市的公司，主要推案位於上海、重慶等一線城市地鐵站上方或鄰近地鐵區域。展望2021年，完工建案持續熱銷，另外，2020年疫情間鼎固減免租戶部分租金，使得租金略微減少，2021年疫情趨緩帶動整體商業及消費復甦，及商場改裝完畢，商場及辦公樓租金收入可望成長，將有助帶動毛利率提升，今年營運動能十足。

王鏘嵐說，公司在上海還是會有新推案，只是現在上海土地也很難取得，未來也將朝向二三線好的大城市，例如重慶等城市獵地。

(時報資訊)