美國企業收購集團凱雷（Carlyle），其日本負責人16日表示，像日立（Hitachi）等科技大廠的公司分拆交易，只是日企切割自己非核心資產的序曲而已。因為凱雷看好日企的收購市場，打算好好鴻圖大展一番。

凱雷之所以會有如此言論，是因為最近才成功完成一樁相關類型投資案。同時，這家全球性投資巨無霸也盯上日本市場，打算用自己獨門技術，先切割掉日企不賺錢事業群，然後重新包裝上市交易後，再好好地海撈一票。

凱雷日本代表指出，包括日立，Panasonic與東芝(Toshiba)等，最近都有大批出售旗下非核心資產案例。不過，這些都只是冰山一角而已。因為，日本有很多大集團，下面都擁有數百家子公司，很多都在考慮要幫自己來個漂亮的塑身大作戰。

以凱雷在日本成功脫手的這樁最新投資案來看，是透過194億日圓約1.78億美元的IPO(股票初次公開發行)方式，再獲取相對報酬後就淨身而出。

2016年，凱雷從日本歐力士(Orix)手中收購數據軟體公司WingArc1st，不過當初兩造交易金額並未公開。約5年時間經凱雷精心雕琢後，16日，WingArc1st在東京證交所成功地IPO。

WingArc1st是凱雷在日本第8個經重新包裝後，同時，IPO吸金也最成功的一個案例。而凱雷就是藉這種慣用的IPO方式，成功脫手這些曾經買斷的公司行號。

WingArc1st創辦人曾說過，5年前自己欽點凱雷，就是因為凱雷在重新包裝再IPO這方面，是全球業界能手。還有，即使在IPO之後，也可讓投資規模持續成長。

凱雷其實在日本看到許多具潛力的收購標的，例如早先的WingArc1st，這些都是有利基性的，或者是小而美的。2021年開始不久，凱雷就宣布收購一家專事於X光測試機設備的Rigaku。

這筆交易，是凱雷新收購買斷基金，針對日本市場的第一筆投資，總金額在2580億日圓約25億美元左右。而凱雷的目的也只有一個，就是整理整頓後再IPO。

凱雷信心滿滿地表示，2021預計將透過新的資金，可能還會在日本來個兩到三筆交易。

(時報資訊)