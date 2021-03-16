學者建議核四移到台中，台中市長盧秀燕今天對此堅決反對。行政院長蘇貞昌下午答覆藍委楊瓊瓔質詢時直言，「中央沒有這樣的打算」，面對楊瓊瓔要求蘇揆抓出放話單位，蘇揆強調民進黨向來堅決認為非核家園，還說因為馬英九一直主張重啟核四，所以有人說要搬到台中。

藻礁議題引發「重啟核四」討論，有香港學者建議「可移到台中」。來自台中的藍委楊瓊瓔下午質詢時表示，核四廠歷經李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文等四屆總統，中央選址設置在新北貢寮，還命名為龍門電廠，如今卻說要搬到台中，這不是愚民、笑話嗎？明明建核是中央權限，民進黨這招讓人驚訝。

行政院長蘇貞昌聞言後，明確表示「中央沒有這樣的打算」，楊瓊瓔追問，中央再三說明不能亂放假消息，她要求蘇揆抓出放話單位，以避免民眾恐慌，蘇貞昌說，任何的假訊息都不該，我們一直堅決認為要非核家園，隨即反問「委員，你贊成重啟核四嗎？」

面對楊瓊瓔反覆詢問是否抓出放話者，蘇貞昌指出，因為馬英九一直主張重啟核四，所以才有人說要搬到台中。

楊瓊瓔也強硬表示，她不容許經濟部長王美花說，若藻礁公投通過，將造成北部電力缺口，減煤努力可能走回頭路，她痛批，藻礁公投是人民的權利，王美花不該如此恐嚇人民，對此，蘇貞昌多次緩頰，「部長沒有恐嚇人民」，而是希望以氣代煤，早日有天然氣，就早一天減煤。

王美花則說，整個能源轉型過程要逐步來做，大潭電廠非常重要，提供北部供電以及整個民生產業的需要，若大潭做不成，一定要找出替代方案，穩定工業也是目標，經濟部不是欺負中部人。

(中時 )