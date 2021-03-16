菓林國小設置文物館一館及二館，內部擺設了各式各樣的農業文物。（姜霏攝）

大園區菓林國小農村文物館已有長達10多年的歷史，由志工搜集了農村相關物品，另也有部分是由地方人士捐贈，包括爐灶、農具等，近期以設置文物館二館，讓館內內容更加豐盛，目前也正在製作手冊，訓練孩童成為小小講解員，透過文物館也能讓孩子們更加認識鄉土風情。

菓林國小校長李新寶提到，校內不少志工搜集了農村文物，陸陸續續長達10多年的時間，校方也為此設立了文物館一館、二館，館內擺放了各式各樣的農村文物及舊式電器，利用這些文物營造出古老農村景象，擺放物品如老舊電視、電話、收音機及打字機，孩童能到館內觀摩、吸收鄉土民情。

李新寶說，農村文物不僅是一個文物紀念館，更能讓小孩從中學習歷史的進步，目前也正在製作文物館相關手冊，訓練孩子從觀摩者到解說員，雖現仍在訓練階段，但往後可以增加孩子的口說能力、講解能力。

李新寶表示，文物館二館設置完畢時資金已用罄，但文物沒有足夠的展示櫃能夠放置，因此有請示桃園市議員徐其萬幫忙，而徐其萬也力挺農村文物的展示，向桃園市教育局申請相關經費，教育局近期也同意補助，共資助了約10萬元購買陳設展列櫃架，讓館內的文物能有最佳的放置地點。

(中時 )