中華郵政宣布，自3月24日起開辦「自郵領件」業務，收件人可至郵局投遞單位領取郵件，初期60處，並享有依現行國內包裹、國內快捷資費標準減收22元的優惠。

疫情影響下，宅經濟正夯，據中華郵政統計，去年包裹業務成長5至10％，快捷郵件成長約3成。而郵局領件的方式有「親送到府」、「i郵箱」等2種。全台i郵箱建置已達2400處，去年的郵務量已達328萬件，如今新增「自郵領件」，提供另一種選擇，目標首年至少3萬件。

中華郵政副總郭純陽說，3月24日起，全台1299處郵局的郵務窗口交寄國內包裹或快捷郵件，含代收貨款郵件，可選擇「自郵領件」交寄，擇定已開辦此業務之投遞單位為收件地址，提供收件人手機號碼，當郵件送達指定投遞單位時，系統將自動發送簡訊通知，收件人憑簡訊於平日上午8時至下午9時，部分提供服務至下午7時，至指定地點領取郵件；部分投遞單位周末及連續假日也提供服務。

簡訊示意圖。（中華郵政提供）

60處自郵領件。（中華郵政提供）

中華郵政提醒，簡訊除可作為電子化郵件招領通知單外，也列示投遞單位詳細地址及聯絡電話，但絕無提供付款連結，請慎防受騙。「自郵領件」的領件手續與郵局窗口領取招領郵件類似，收件人親自領取者，應出示通知簡訊及附照片的身分證明文件正本，簽名或蓋章後領取；委託他人代領者，應出示通知簡訊、收件人印章或委託書、代領人附照片的身分證明文件正本，於簽名或蓋章後領取。

(中時 )