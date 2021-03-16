台灣房屋集團分析，國人受到疫情影響，生活型態大改變，採買以就近社區型賣場店家為主。近來不少超市、賣場業者積極拓點，也成為店面市場金雞母，據實價登錄揭露，高雄楠梓一家由全聯承租的店面，帶租約賣近億元。

據實價登錄揭露，高雄去年5月在楠梓區軍校路，「歡樂十七」商辦大樓，1、2樓由全聯承租的店面，面積628坪，被當地「五岳升企業」以9500萬買下。

另外6月在三民區建工路，小北百貨承租，面積245.5坪的華廈1、2樓，被九乘九文具董座以法人「呈相投資」，以總價6,783萬購入。而年初楠梓的3C家電賣場的透店，也以2.6億帶租約出售；台南仁德的生鮮超市店面以2億4668萬易主，顯示賣場加持的大店面頗受市場青睞。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，受到疫情影響，民眾生活型態改變，不僅待在家中時間變長，採買上也更依賴住家附近的社區型賣場店家，如全聯、家樂福、小北等，近來都積極拓點，替店面市場挹注一股活水。

以全聯承租的楠梓右昌商圈1、2樓店面為例，由於商圈的生活機能成熟，周邊居住人口也很密集，該全聯已在當地穩定經營超過10年，若以當地租賃行情推估，承租金額每月應至少有50至60萬，換算年投報率約6.3~7.5％，遠高於北部店面平均投報的水平。

台灣房屋觀察近年兩百坪以上大店面交易量，2019年38筆，2020年達44筆，似乎略有增溫趨勢。

台灣房屋愛河之心加盟店店東林家福分析，大型店面總價高，所以出手買方大多是看中現成租金收益，或未來土地開發效益；而連鎖量販店家承租店面，多半選發展成熟且穩定的商業或住宅區，有充足的消費人口支撐，承擔房租的能力也好，選擇布局通路的業者通常一簽就是5~10年的長約，成為房東眼中的穩定好房客，也大大強化了投資人的出手意願。

觀察三民區該筆交易，因建工路沿線商機熱鬧，小北百貨生意平穩，在當地已經營近十年，而且建工路還是高雄捷運黃線的預定路廊，所以除了中長期的租金報酬外，軌道建設的未來性，也是買方出手卡位的重要考量。

張旭嵐強調，去年疫情壟罩，外來觀光客大幅減少，不少商圈消費力降低，店面交易也趨緩，不過市場熱錢充沛，置產族也在積極尋求穩定投報的標的，因此各區域的熱門路段店面，由於集客力較好，若又有連鎖品牌當現成租客，營運情況穩定，只要投報符合預期水準，對投資人來說，仍是「長抱型金雞母」。

(中時 )