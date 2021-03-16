北市98歲老婦過馬路遭公車輾斃。(陳鴻偉翻攝）

北市98歲老婦過馬路遭公車輾斃。(陳鴻偉翻攝）

98歲劉姓婦人16日上午出門散步，行經興隆路三段、萬芳路口時，遭55歲賴姓司機駕駛的大台北公車「0南」線左轉撞上，老婦重傷送醫後宣告不治，警方調閱監視器，初判老婦有可能闖紅燈，賴姓司機左轉時也未注意，全案依過失致死罪將賴送辦。

警方指出，16日上午9時許，劉婦從文山區住家獨自出門，沿著興隆路三段南往北方向行走，並在萬芳路口時走過斑馬線，但賴駕駛的0南線公車卻左轉過來，直接將劉婦撞倒，下半身並被捲進車底，經送往萬芳醫院搶救後，仍於下午不幸身亡。

賴姓司機向警方表示，當時看到左轉燈亮才繼續行駛，但轉過來時可能是視線死角，並沒有發現老婦，是撞到後車子發出聲響，他嚇了一跳趕緊剎車，並停下查看、報警。

警方根據路口監視器，初判劉婦過到馬路中時，號誌燈已轉成紅燈，不排除年長者行動較為緩慢，加上公車駕駛未注意所引發的疏失，詳細原因將由交通大隊進一步釐清，全案依過失致死罪將賴移送法辦。

文山二警分局呼籲，北市去年行人死亡交通事故中，高齡長者傷亡、涉案的比例超過8成，呼籲民眾應多留意長輩們的外出用路習慣，走路時多注意左右來車，以及紅綠燈號的變換，培養正確交通觀念以降低風險。

(中時 )