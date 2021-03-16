孫儷、鄧超是大陸演藝圈的模範夫妻檔，小倆口在2010年步入禮堂，並育有一對子女，湊得「好」字，小倆口一動一靜，雖然個性互補，不過兩人相處也激起許多逗趣火花，孫儷工作室就曬出兩人的相處趣事，鄧超搞不清楚番薯和蘿蔔，把孫儷逗得哈哈大笑，而娘娘的魔音笑聲更是超洗腦。

孫儷工作室就曬出孫儷、鄧超的日常影片，只見鄧超看著一桌的農產品，但他卻傻傻分不清楚，鄧超看不懂番薯和蘿蔔，他用手拔開又狂聞確認，此舉卻把孫儷逗得哈哈大笑，她提高嗓音大笑：「哈哈哈哈」，還虧鄧超說：「拿了個蘿蔔叫紅薯」，不過孫儷下秒則俐落挑菜，舉手投足超接地氣。

鄧超搞不清楚番薯和蘿蔔，把孫儷逗得哈哈大笑，而娘娘的魔音笑聲更是超洗腦。（圖／取材自小儷同事說微博）

娘娘高八度的魔音笑聲超洗腦，讓網友直呼：「我被這個魔性笑聲洗腦了一晚上」、「孫儷的可愛笑聲太洗腦了 可可愛愛」，而孫儷在旁狠心虧鄧超，也讓網友「太可愛的 狗糧也很好吃」、「這兩人狗糧我能一直吃」。

其實鄧超和孫儷個性一動一靜，孫儷日前也難得寫下長文，列出與鄧超的個性、生活11項差異，孫儷點出鄧超是夜貓子、無辣不歡、喜歡聊天、做事隨興沒計畫，而孫儷則是早睡早起、飲食清淡、愛喝茶、情緒平靜、生活規律，儘管夫妻個性和生活極大，但雙方仍為了愛改變自己，也讓孫儷感動直呼：「他一直在改變，為家在變」。

(中時新聞網)