高雄曾姓女子19歲時與丈夫吳男離婚後生下一女，竟未經前夫同意，私刻印章將女兒姓氏變更成己姓。吳男收到女兒健保卡時，才發現女兒「改姓」，氣得對前妻提告。高雄地檢署偵查，曾女未經吳男同意，持假印章向戶政人員登記女兒從母姓，依偽造文書罪將她起訴。

21歲的曾女與吳男2019年11月就辦理離婚，離婚當時曾女懷有5個月身孕。曾女2020年3月獨自在醫院生下女兒，她認為她與吳男彼此已無關係，未來將獨自撫養女兒，決定讓女兒改為己姓。

曾女先偽刻吳男的印章，在醫院的出生證明書下方姓氏約定事項處蓋上偽印，再偽簽吳男的名字，假裝吳男同意女兒從母姓。接著，曾女帶著女兒的出生證明到戶政事務所辦理戶籍登記，直接將女兒姓氏登記為「曾」。

吳男後來收到健保署寄來的女兒健保卡，發現女兒改姓，莫名其妙且質問曾女為何擅自做主讓女兒改姓。曾女反嗆，女兒是她生的，未來也是她養，加上兩人已離婚，沒同住，從母姓理所當然。吳男要求曾女改回女兒姓氏，曾女不肯，吳男氣得提告。

曾女向檢方辯稱自己沒有偽刻印章，她也有把資料拿去屏東，讓吳男親自簽名蓋章，並沒有偽簽，還說吳男同事也有看到。但吳男同事出庭作證，表示並沒有看到曾女拿出生證明給吳男簽名，且吳男也拿出公司上班出勤記錄、教育訓練結業證書影本等證物，證明曾女所說、拿出生證明到屏東給他簽名蓋章是謊言。檢方認為曾女辯詞不可採，認為她確實偽簽偽刻吳男名字，依偽造文書罪起訴。

(中時 )