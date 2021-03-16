大陸互聯網巨頭紛紛遭北京當局開鍘，大陸國家市場監管總局以針對騰訊、百度在內12家企業壟斷行為開罰，總計金額達600萬元人民幣，導致已經跌入熊市的恆生科技股更是殺聲隆隆，雖本周科技股稍稍止血，騰訊本周累積跌幅仍達3%，過去1周高點以來更大跌近9%。專家認為，北京當局打壓螞蟻集團，也有可能採用相同手段打壓騰訊的金融科技業務，導致騰訊股價大跌，最多蒸發650億美元(1.8兆元新台幣)，這可能讓該部門的價值全部歸零。

大陸國家市場監管總局7 日發布「國務院反壟斷委員會關於平台經濟領域的反壟斷指南」（簡稱反壟斷指南），為繼去年11月10日發布「平台經濟領域反壟斷指南（徵求意見稿）」後，首份制定大型科技公司的業務行為方針，明示平台經濟透過大數據或是價格優勢，都屬於反壟斷行為，可執法懲處。

據《華爾街日報》報導，騰訊的估值貌似接近1兆美元市值，但隨著北京當局反壟斷大刀落下，騰訊的前景相當堪憂。

去年阿里巴巴集團創辦人馬雲實際掌控的螞蟻集團，旗下掌握支付寶、花唄等金融科技業務，成為該集團金雞母，但就在2020年11月初準備赴A+H股IPO(首次公開發行)案遭臨時喊停，螞蟻集團也遭到北京當局整改，馬雲至今出席公開場合的機會也比先前降低許多，甚至傳出阿里巴巴必須與馬雲切割，不然會遭到與螞蟻集團相同待遇，螞蟻集團執行長胡曉明前幾日突然請辭，據傳就是與此相關。

至於騰訊，在金融科技等方面不如螞蟻集團激進，因為該公司主要業務來自遊戲業務部門。實際上，騰訊不僅大陸遊戲製造龍頭，同時也在2020年全球手機遊戲市場大賺50億美元。

據外國財經媒體報導，多家分析師報告研究指出，騰訊的金融科技業價值達1050億美元至1200億美元，其過去12個月營收達1000億元人民幣，支付業務價值達700億至800億美元，信貸、財富管理等業務價值約350億至400億美元。分析師警告，若騰訊持續下跌的趨勢沒有改變，金融科技業務可能最後價值歸零，並傷害旗下其他業務市值。

(中時新聞網)