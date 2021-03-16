果粉期待入手蘋果（Apple）旗下的AirPods系列產品，為自己帶來無縫接軌的使用體驗嗎？向來預測蘋果新品準確度都很高的天風國際分析師郭明錤的最新分析報告指出，AirPods 3預計在今年Q3才量產。換言之將錯過春季發表會（如果蘋果有舉辦）。此外因為新品價格不會太低，因此天風國際調降對AirPodds年出貨量的預測，與市場大多數預測不同，持反面意見。

針對AirPods 3，分析師郭明錤指出天風國際預測這一款新品在3Q21才會量產，換言之發表時間可能比市場預期更晚。如果蘋果如爆料達人預測在3/23舉辦春季發表會，AirPods 3預計不會現身。

而針對整體AirPods產品線的表現，市場共識是2021年AirPods年成長率25–30%（YoY），出貨量至1.1–1.2億部。而天風國際反倒調降2021年AirPods出貨預測30–35%至7500–8000萬部，也就是認為將衰退10–15% YoY。天風國際的看法是認為AirPods第一代的出貨量在3Q21將衰退25% YoY至5500萬部，而即便AirPods 3在Q3因新品效應大量出貨，讓4Q21的出貨量能與去年同期持平至2300萬部，2021年AirPods的出貨量仍將衰退7800萬部（vs. 2020年9000萬部）。

而雖然天風國際認為AirPods今年整體出貨量將會下滑，但整體TWS（真無線耳機）市場仍將呈現正增長。郭明錤指出，TWS市場快速增長，讓AirPods面臨的競爭加劇、加上價格較為高昂（天風國際調查：全球TWS出貨Top 10機種有超過50％價格低於50（vs. AirPods最低價款式149美元）），以及缺乏更強勁的生態系保護，都是AirPods競爭上的弱勢。

先前陸媒《52audio》網站曾曝光過宣稱是AirPods 3的真機諜照，造型上耳機位置採用半入耳式設計，但是造型趨近AirPods Pro，且並為採用耳塞設計；耳機柄長度接近AirPods Pro。定位可能介於AirPods第二代與AirPods Pro之間，價格則可能跟前者很接近。根據天風國際看法，預計第三季才會量產，代表推出時間比預期晚了很多。

(科技)