28歲迪麗熱巴是大陸演藝圈的新生代花旦，來自新疆的她以混血兒般的精緻五官、火辣身材與高親和力擁超夯人氣，親民的迪麗熱巴也樂於在網上和粉絲互動，她稍早就在微博曬自拍，還調皮說：「無濾鏡不自拍的收工圖」，不過工作室事後就出賣迪麗熱巴的無P自拍照，讓她真實顏值全曝光。

迪麗熱巴稍早在微博曬自拍，她還調皮寫下：「無濾鏡不自拍的收工圖」，照片中，迪麗熱巴狂噴少女心玩特效，有愛心、蝴蝶還有塗鴉風格的特效，儘管照片布滿圖案，但都無損迪麗熱巴的高顏值，頂著齊瀏海俏麗短髮的迪麗熱巴，對著鏡頭擺出各種可愛表情，女神魅力十足。

迪麗熱巴狂噴少女心玩特效。（圖／取材自迪麗熱巴微博）

不過工作室隨後則曬出迪麗熱巴的無濾鏡自拍照，並寫下：「附贈一張”無濾鏡也自拍的收工（照）”」，只見迪麗熱巴俏皮地靠著電梯自拍，她頂著巴掌臉，一雙大眼睛和挺鼻相當吸睛，就算沒開濾鏡，女神依舊絕美，網友也狂讚：「太可愛了」、「真漂亮」、「多發點日常」、「姊姊好美」。

工作室曬迪麗熱巴的無濾鏡自拍照。（圖／取材自嘉行迪麗熱巴工作室微博）

其實迪麗熱巴不只盛世美顏備受矚目，迪麗熱巴日前也曬出絕美自拍，身穿金色貼身透視亮片禮服的她，對著鏡頭露甜笑又嘟嘴，相當可愛，而努力凹身體的迪麗熱巴，也讓她傲人上圍、蠻腰和一雙細手全都露，女神前凸後翹身材曲線全外洩，超辣畫面更是讓網友眼睛大吃冰淇淋。

(中時新聞網)