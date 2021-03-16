公視、myVideo《火神的眼淚》16日釋出由林柏宏飾演的消防員「張志遠」角色花絮，他透露角色在工作上非常嚴肅、專注且一絲不苟。為戲他穿上全套裝備，背上氣瓶衝火場救援，事後竟腰痠了1個禮拜，另外還有個開藥瓶動作，林柏宏不斷劃傷手指，開拍時卻專業呈現，導演蔡銀娟才發現林柏宏主動拿了很多過期的小藥瓶回家一直練，讓她很感動。

林柏宏飾演「張志遠」雖個性開朗，卻患有創傷後壓力症候群（簡稱PTSD），劇組也提前安排心理諮商師做專業課程講解，林柏宏坦言「要讓觀眾知道PTSD的心理狀態，對演員、導演都是很大挑戰」。為呈現生病的心理狀態，不論手抖動幅度、眼神停留的長短，林柏宏在拍攝現場針不斷地與導演討論細節。劇中他和江宜蓉飾演的急診室護理師「小辣椒」是青梅竹馬，有多場感情戲，初次合作默契十足，戲外也常鬥嘴。

林柏宏身穿全套裝備，英勇深入火場救援。（公共電視、myVideo提供）

林柏宏飾演患有「創傷後壓力症候群」的消防員。（公共電視、myVideo提供）

林柏宏《火神》劇中飾演出生音樂世家的消防員，從前置到拍攝3個月時間，他練琴不下上千次，即便每天下戲回家11、12點，仍坐在鋼琴前練習，一點點進步也讓他很有成就。他笑說，其實4歲時有學過1個月鋼琴，當時從單手進步到雙手彈，但小時候覺得難因此放棄，沒想到沒學好鋼琴的遺憾，20年後用這種方式補上。《火神的眼淚》5月1日播出。

《火神的眼淚》中林柏宏與江宜蓉有多場感情對手戲。（公共電視、myVideo提供）

林柏宏零基礎苦練鋼琴。（公共電視、myVideo提供）

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