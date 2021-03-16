你一定看過她演過的韓劇，但可能不知道她的名字！58歲朴俊錦常在韓劇中飾演富太的角色，像是《秘密花園》玄彬媽媽、《繼承者們》李敏鎬繼母等，幾乎沒演過窮人，現實中的她也確實是富家千金，從父親那繼承多筆遺產，還有「元祖演藝界金湯匙」之稱，但離婚卻讓她經歷到人生的低谷。

朴俊錦的父親經營鋼鐵產業，三姊妹從父親那繼承了多筆遺產，不用工作就能過上富裕生活，朴俊錦自稱「我算是運氣比較好的類型」，在演藝圈也是一步登天，剛出道時，就像「降落傘」一覺醒來就變女主角，第一部作品《順愛》的女主角退出，突然變成她演了，幾乎可說是完全沒經歷過默默無名的時期，相當幸運。

但感情生活卻不是那麼順利，朴俊錦曾透露，為了懷孕做12次試管手術，最終放棄生育，後來夫妻兩更因她的不孕，結束11年的婚姻，讓朴俊錦陷入低潮，「再回頭發現眼前一片漆黑，絕望得看不到未來，但真的回過神來卻發現面臨的是更大的絕望」，她的存在變成什麼都不是，完全失去自信。

那時她拚命的背劇本，得到觀眾的喜愛，重新看到人生曙光。演了39年戲的她，演出許多相似顧人怨的角色，收到許多惡評，她選擇不看它。朴俊錦表示，現在的她喜歡逐漸成長的自己，觀眾就是她的恩人，如果不是當演員，可能無法體會這些。

這次在《沒有第二次》中，再度飾演有錢人家的媳婦，除了與妯娌進行攻防戰外，還因作風惡劣讓員工失業，也與想成為她公公續弦的芮智媛常因看不順眼就互扯頭髮，朴俊錦笑說，與芮智媛就是在女子摔角的過程中變親近的。該劇週一至週五晚間8至10點在緯來戲劇台播出。

(中時 )