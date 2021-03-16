桃園市文化局自2013年起推動《牽手進劇場》活動，歷年來已帶領4萬5千多名學童進入劇場欣賞演出，讓小朋友們可以更親近藝文活動，去年因疫情關係取消此活動，今年於16日至25日在桃園展演中心及中壢藝術館舉行8場演出活動，共邀請桃園市79所國小，約7500名師生共同參與。

桃園市政藝文設施管理中心表示，除了規畫傳統藝術及音樂劇演出供學校選擇之外，交通費及保險費部分也由桃園市政府藝文設施管理中心及教育局共同合作補助，減少學校至戶外教學的負擔，也同時達到平衡城鄉差距目的，一步步培養學童參與藝術的興趣和習慣。

桃園市政藝文設施管理中心表示，透過從小的劇場經驗，加深對於劇場有潛移默化的學習與印象，未來對於劇場、進劇場、劇場演出也不會感到陌生，甚而能引發更多的興趣與對關注，以此還能影響同儕或家中的其他成員，讓劇場的推廣深入生活，讓兒童戲劇、兒童劇團被更多桃園人看見、認識與欣賞。

今年在演出節目部分，共挑選4齣寓教於樂的劇目，包括國立台灣戲曲學院《財神兄弟》、蘋果劇團《嬌滴滴與髒兮兮》、狂美親子音樂劇場《射日傳說》以及O劇團-影偶詩意劇場三部曲《巨人和春天》等活動。《財神兄弟》特別強調腳踏實地的重要性，《嬌滴滴與髒兮兮》探討關於生態以及環保議題，《射日傳說》一直不斷「精緻」音樂的呈現、「創新」展演的型態以及《巨人和春天》用春暖花開的美麗，療癒每一顆受傷的心。各場節目內容精彩可期，除了欣賞精彩演出，並以互動、深入淺出的方式，帶領學童認識劇場禮儀。

(中時 )