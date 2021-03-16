中山醫學大學附設醫院2019年展開吐瓦魯全國學童口腔衛生保健計畫。（中山附醫提供／馮惠宜台中傳真）

中山附醫16日發表2019、2020年為吐瓦魯全國學童進行口腔衛生保健計畫成果。（馮惠宜攝）

吐瓦魯是台灣少數邦交國，中山醫學大學附設醫院2019年展開該國全國學童口腔衛生保健計畫，讓吐國全國學童齲齒率一年內從91％下降到59.71％，雖然吐國因疫情自2020年3月全面斷航，中山附醫仍透過一名熱血護理師長駐當地擔任協調人守護當地學童與居民的健康。

秀出台灣牙醫師席地為學童看牙以及揹負龐大醫材的照片；中山附醫國際醫療中心主任林靜儀說，從台灣到吐瓦魯要經歷4段航班、3個國家才能抵達，路途遙遠，當地醫療人員與設備都相當不足，且八個外島與本島間只靠1個月1到2班運輸船接駁，醫療團隊執行全國學童口腔保健充滿挑戰；尤其2019年當地爆發登革熱及流感疫情，2020年3月後更因新冠肺炎疫情吐國全面斷航。

中山附醫16日發表醫療團隊2019、2020年到吐國進行全國學童口腔保健成果，牙醫師孫于婷指出，2020年共有1159位、82.8％國小學童參與，與2019年相較，2020年吐國全國國小學童齲齒率，由91％下降至59.71％；缺牙率由20％下降至14.06％；須接受補牙者由4％上升至17.52％；須接受拔牙者由29％下降至21.48％，表示學童牙齒健康狀況，逐漸改善。

林靜儀指出，中山附醫自2006年與吐瓦魯中央醫院瑪格麗特公主醫院簽約成為姐妹醫院，2016年醫療團隊透過全國性學童健檢計畫，發現吐國超過半數的學童有齲齒問題，因而在自2019年推展全國性學童口腔衛生保健計畫，兩名牙醫王彥凱、孫于婷先後到該國長駐3個月，並且巡迴九個島執行口腔健康檢查與學校衛生宣導。

疫情爆發後，中山附醫仍有一名護理師長駐當地，透過她居中協調，由當地唯一醫院瑪格麗特醫院牙醫部派人完成該項計畫；林靜儀坦言這項國際醫療一波三折，但也突顯愛無國界，更不受疫情阻攔。

(中時 )