隔夜美股道瓊指數與標普500指數再創盤中與收盤歷史新高，以科技股為主的那斯達克指數亦漲逾1%，加上美國公債殖利率回穩，使市場信心受到提振，周二香港股市恆生指數收漲0.67%，為29027.69點，收復29000點大關。國企股(H股)收漲1.66%，為11329.43點。

由於投資人觀望本周召開的聯準會貨幣政策會議與中美高層戰略對話，大盤交投降溫，成交值下滑至1545.85億港元。

恆生科技指數表現強勁，終場漲逾3%，收在8530.82點，為2月19日以來首度收復10日線（約在8507點）。主要成分股小米大漲逾8%，亦為表現最好的藍籌股。媒體報導小米可望重新納入富時羅素指數。

此外，快手收漲4.56%，京東漲2.73%，美團漲近4%。

大陸物業管理類股上漲，世茂集團漲5%，恆大物業漲逾7%，碧桂園漲近3%。

餐飲股亦表現亮眼，九毛九大漲7.65%，呷哺呷哺漲3.61%，海底撈漲逾2%。

恆大汽車大漲10.75%，該公司周一宣布與騰訊旗下北京梧桐車聯科技公司簽署協議，將分別出資60%與40%設立合資公司，共同開發領先產業且具自主知識產權的車載智慧作業系統。

(時報資訊)