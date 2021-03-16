顯示器軸承與底座廠—信錦(1582)因新冠肺炎疫情帶旺Monitor需求，且敬得業績挹注，2020年稅後盈餘達9.7億元，年成長3%，創下歷年新高，每股盈餘為7.81元，為追求營運成長及提供客戶更多元的產品內容與服務，信錦今年將增加資本支出約NT$6億元，主要用來增建東南亞廠區並提升既有廠區的生產效率，亦期望透過產業合作與策略投資等方式，擴展業務佈局。

受惠於各型監視器產品需求成長，且2019年入主的敬得科技挹注營收，信錦2020年合併營業收入為96.6億元，年增13%，營業毛利為25.4億元，年成長12.14%，合併毛利率約26%，營業利益為15.3億元，年成長20%，受匯兌損失影響，稅前盈餘約15億元，歸屬母公司稅後盈餘約9.65億元，年成長3%，每股盈餘約7.81元，創下上市後新高紀錄。

繼2019年入主鎂鋁合金壓鑄廠敬得科技之後，信錦2020年底也取得NB軸承與散熱元件廠陸合企業70%股權，以補強信錦企業小型軸承與精密沖壓件的研發製造能力；信錦表示，信錦、敬得與陸合等三家公司的結合，彼此不僅具垂直整合的製程生產利益，亦具有業務行銷與產品應用的水平擴充綜效，在資源整合與平台共享之下，未來集團產品應用將從顯示器產業，延伸至各式3C應用、5G相關零組件、健身器材、電動車及其他潛在成長性的應用。

為追求營運成長及提供客戶更多元的產品內容與服務，信錦今年將增加資本支出約6億元，主要用來增建東南亞廠區，並提升既有廠區的生產效率，亦期望透過產業合作與策略投資等方式，擴展業務佈局，延伸產品的應用範疇。

由於財務體質良好，信錦期望現金股息至少年成長6%以回饋股東，由於2020年營運表現優於預期，今天董事會通過每股配發5元現金股息，較去年每股配息4.5元現金股息年成長11%、股利配發率約64%，以3月16日收盤價87.2元計算，殖息率約5.73%。

(時報資訊)