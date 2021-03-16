美國2歲男娃哈根的巴斯光年玩具忘在美國西南航空（Southwest Airlines）班機上，沒想到航務員幾天後就將巴斯光年寄回，還附上滿滿驚喜。

美國一名婦女日前帶2歲兒子搭乘美國西南航空（Southwest Airlines），下機時將兒子寶貝的玩具總動員動畫角色「巴斯光年」忘在飛機上，不過機場航務員相當貼心，不僅將巴斯光年寄回千里之外的婦人家，還附上好幾張巴斯光年在機場出任務的照片，讓小男童又驚又喜。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、堪薩斯城當地電視台「KTV5」報導，31歲美國女子戴維絲（Ashley Davis）日前帶2歲兒子哈根（Hagen）搭乘西南航空從加州飛往德州達拉斯（Dallas）參加親友葬禮，當他們下機、坐上計程車後，才發現把哈根最要好的夥伴巴斯光年忘在機上了，當時班機已經起飛前往阿肯色州的小岩城（Little Rock），於是戴維絲只好告訴哈根，「巴斯光年去太空出任務了。」

不過幾天後，他們卻收到來自西南航空的驚喜包裹，原來機場航務員傑森（Jason）發現了巴斯光年，還在他的腳上發現了「哈根」的名字，他當下就想到有人丟失了重要夥伴，因此開始尋找當天名叫哈根的旅客，幸好當天只有一名旅客叫哈根。

找到失主後，傑森又突發奇想，決定在送回巴斯光年前讓他來一趟冒險旅程，讓他在西南航空客機前擺出各種姿勢拍照。

傑森寄回的包裹中除了各種照片外，還附上了以巴斯光年署名、全為英文大寫字母的手寫字條，內文指出：「致哈根指揮官，我很高興能在完成任務後回到你身邊。我不在時，在阿肯色州的小岩城探索機場及太空港，我也一併附上了我的冒險照片。」

「我的旅程教了我很多，我也很感謝能夠回到夥伴身邊。」

西南航空也在官方臉書上附上一段戴維絲和哈根拆開包裹的影片，畫面顯示當哈根看到巴斯光年腳上自己的名字時，臉上露出又驚又喜的表情，模樣相當可愛。

巴斯光年從小岩城跨越千里回到加州，戴維絲對於有人願意額外花時間為陌生人做這些事感到感謝，對於這個世代還有人願意做好事感到驚喜。

(中時新聞網)