龍潭分局聖亭派出所巡佐劉重言及警員溫正忠2人，15日下午執行巡邏勤務時，在龍潭區中豐路發現有年邁老翁蹲坐路旁，立即停車趨前關心，才發現老翁迷路於此，還輕微中暑情形，隨即將老翁攙扶至路旁民宅屋簷下避暑，並至附近超商購買茶水給予解渴，同時查詢老翁確實身分。

高齡90歲的葉姓老翁表示，15日上午獨自步行外出吃早餐，吃完後就準備回家，未料可能是天氣過度炎熱，在中豐路段巷弄繞來繞去有迷路情形，不知道自己竟會走錯方向，就這樣越走越遠，走了3個多鐘頭，擔心害怕體力會耗盡，當下路上又沒有遇到熟人能幫忙，加上自己行動稍有不便，身上又沒有手機，才會無助的呆坐在路旁休息，另外老翁一直向員警強調自己雖然年紀大，但頭腦非常清楚，可能是一時熱暈了，要警方別太擔心。

現場經員警細心照料，並提供茶水讓老人解渴消暑舒緩，經初步檢視老翁無大礙後，老翁又堅持要自己走回家，惟員警擔心年邁的老翁因天氣炎熱有體力耗竭情形，如讓其自行返家易生危險，細心的警員溫正忠為了安全起見，事後則以巡邏車將老翁載返家中。

龍潭警方事後將老翁平安地送返家後，住在隔壁的翁姓鄰長向警方表示葉姓老翁平時獨居，鄰居們都會去探視老翁，昨日突然發現老翁不在，直到中午仍未返家，擔心老翁安危，同時通報里長及請里民在附近查找，卻遍尋不著，正準備要到警局報案時，就遇見警方巡邏車將老翁載返住處，老翁在這烈日下曝曬熱得滿臉通紅，幸好遇到警方及時援助，否則後果不堪設想，對於警方在現場處置照護及細心關懷與照料，不斷地向人民保母鞠躬致謝。

(中時 )