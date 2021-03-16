落實專業分工提升國際競爭力，生達（1720）宣布分割原料藥合成部門讓予生泰（1777），並由生泰發行新股予生達作為對價。雙方議定為3.41億元，生泰將以每股75.24元為發行價格計發行普通股4,532,163股予生達，暫定分割基準日為2021年10月1日。此分割案將提110年6月18日召開的股東會討論。

生達總經理范滋庭表示，完成交割後，預估持有生泰股權從10.61％增加為22.32％，成為生泰最大股東。生達得依投資比例認列生泰營運績效，以保有原先合成部經營獲利效益，且可維持來自生泰穩定原料藥貨源，有利於從原料藥到製劑的垂直整合。

生達這次營業分割及受讓案係為落實製藥領域專業分工，資源整合，共享技術，分享智慧財產權，以期拓展國內外市場，提升國際競爭力。生泰承接來自生達製藥的專業人才，得以擴大研發陣容，提升生產能量，讓原料藥產品組合更完整，並且新增特殊賦形劑及動物用原料藥的經營，使生泰經營競爭力及規模更加發展壯大。

范滋庭指出，我國為國際藥品稽核協約組織PIC/S會員，台灣對原料藥GMP的規範與實施管理已和先進國家同步接軌，實際生產的原料藥在國際市場品質與歐、美、日先進大廠相當，生泰及生達製藥合成部生產的原料藥外銷皆逾90％。

本次分割受讓後，生達將專注於西藥製劑的經營，生泰專精於統籌原料藥的規劃及發展，擴大經濟規模、降低成本，雙方共同開拓歐、美、中、日市場，預期將發揮1+1大於2的綜效成果，創造互利雙贏局面。

(工商 )