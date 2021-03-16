「人在江湖飄，哪能不挨刀」，在職場拚鬥的上班族，除了憑著專業技能的硬實力立足外，還得具備人際關係的軟實力，才能夠明哲保身。

日前，有網友發文求助「內向的人適合做什麼」引發熱議，原PO提到自己天生性格較內向慢熟，容易詞窮嗓門也小，聲音容易被蓋過，常常覺得自己什麼都做不好⋯，曾經做過餐廳外場跟門市人員，都被主管說不是這塊料，信心大受打擊，但偏偏很多公司的徵人條件都會明列要求「活潑外向」、「喜歡與人接觸」，讓正在找打工的原PO煩惱不已。

此文一出，熱心的版友紛紛回應「可以找找看有沒有文書處理的工讀」、「文字相關的編輯翻譯都可以不用一直跟人說話」、「可以找找學術單位的助理或工讀生職，我自己是在校內和研究院，完全不需要social」、「大體化妝師，只需虔誠的心、不用說話、收入高」。

還有人勸原PO應該調整心態「訓練自己吧，不然永遠不會改變」、「我也內向，只好逼著自己化妝戴隱眼改變」、「我的個性也跟妳一樣，最近已經開始學寫程式拼轉職」，還有網友超直白「我以前也很內向，但當我知道在社會上假裝外向可以賺到很多錢，就什麼都不怕了」！

1111人力銀行發言人黃若薇表示，首先要釐清的是「內向不等於工作能力差」，只是內向的人多半心思較細膩敏銳，建議在會議中或簡報時，可先將自己想要陳述表達的部分「文字化」，可避免突然落入不知如何應對的窘境。也因為個性內向，不善於經營人際關係，而莫名成為辦公室邊緣人，讓許多人心累。不妨化被動為主動，跨出第1步，偶爾主動幫忙跑腿訂飲料、訂餐，透過團訂流程，鼓勵自己和同仁互動熟悉，二來也能博得熱心的美名，進而培養出自己的社交能力。

(中時新聞網)