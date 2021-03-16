國外出現新冠肺炎患者施打AZ疫苗後，出現血栓的情況，至今已經有21國暫緩施打，國民黨立委鄭麗文今質詢衛福部長陳時中，台灣現在到底要不要打，是否因為台灣只有AZ疫苗沒得選擇。陳時中回答，現在做法是17日要通過安全性，2天內召集專家學者會議，就專業資訊討論，目標還是要施打，但需要經過專家確認。

鄭麗文指出，目前有21國暫緩施打AZ疫苗，正常施打53個國家，暫緩施打比例很高，陳時中宣示AZ疫苗安全性，但仍是人心惶惶，南韓現在有別的疫苗，所以把11.7萬劑AZ疫苗給台灣，台灣是不是沒得選擇。陳時中回，委員妳不是第一二批接種，打不到。

鄭麗文追問，為什麼那麼多人暫停施打，台灣卻要照常施打，即便有疑慮也要硬著頭皮打。陳時中說，沒有，我們做法是17日要通過安全性，2天內召集專家學者會議，經專家學者確認後，目標還是會施打。

此外，鄭麗文質疑，國產疫苗沒經過三期要怎麼施打，打了也是白打，甚至國外不認帳，陳時中說，疫苗重視安全性跟保護力，WHO去年有公布公式，換句話說，現在生產疫苗有一定保護性。

鄭麗文要求陳時中是否願意承諾施打國外疫苗會獲得國際認證，不會造成施打後仍無法出國等問題，陳時中坦言，委員明知道他沒辦法承諾，要他怎麼保證，會繼續努力相信台灣能夠做到。

(中時 )