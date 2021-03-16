2021智慧城市展下周登場，中保科技以「永續、綠能」為目標，期許建構跟環境永續共存發展的「智慧城市」為願景，透過物聯網整合經驗轉移到智慧城市解決方案，今年在展覽區規畫五大場域「智慧城市」、「智慧工程」、「智慧防災」、「智慧商辦」、「智慧社區」、實景呈現近50個智慧應用，展示中保科技集團整合與創新智慧服務如何走進民眾生活的食醫住行服務。

中保科技集團展出五大重點，一是智慧城市區，整合智慧科技，將常見的城市問題，如塞車、違法停車、停車計時收費、空氣品質、學童安全守護等更有效率處理。現場你可以看到中保科技與高雄市合作的11項智慧城市解決方案：透過AI影像分析，幫道路監控、車流統計、車牌辨識、人流分析等多種應用，改善交通號誌或指引替代道路，解決塞車問題、降低車禍發生率，還可解決車輛違停，像是當小客車違規停靠公車站時，系統會透過喇叭播音警告違規；整合智慧停車柱、車牌辨識與雲端計費，無須人力開單，停車繳費都更方便。

中保科技相當重視氣候變遷對城市帶來的影響，因為成立星生方案全面推動綠屋頂以及綠能方案，在商辦住家大樓屋頂進行綠化，達到建築隔熱，也能保護屋頂防水層、淨化空氣，改善都市生態環境。與其他業者相比，星方方案綠屋頂使用年限可長達50年，可降低室內空調用量，達到節能減碳效益。

智慧工程方面， 避免工安意外，高雄市推出「上工前酒測」，中保科技協助營造業者超前部署打造安全安心的工安環境。工人進去工地前，在公眾健康站，可執行上工前酒測。且中保科技協助業者不僅做到安全層層把關，並提升管理效率。

智慧防災則運用物聯網設備 24小時智慧監控，中保科技擁有多項偵測功能，包括當火警、廣播、排煙、幫浦各主機關閉時可用電流模組偵測，火警受信總機電壓與警報輸出可移報監控，排煙開關遭轉動時可移報監控，撒水與消防栓的水閥開關可定位偵測。

中保科技的 「防火三寶」，時尚滅火器主打體積只有傳統滅火器的1／7，僅重0.8公斤。精巧時尚的外觀設計，堪稱史上最美滅火器，無論擺在客廳、臥房、廚房都不佔空間方便隨時取用。有別於傳統滅火器用一次就得拋棄、噴射時間僅約10秒的缺點，中保時尚滅火器可分段使用，且噴射時間長達35秒以上，都可用於各類火災，平均約3到5秒就能撲滅火勢、瞬間降溫。

(中時 )