舒緩警官出走潮。歷經大半年的檢討與爭取，在彰化縣長王惠美、議長謝典林大力支持下，彰化縣警局確定將增置2名警務參（2線4星）、6名副分局長（2線3星）、1名局員（2線3星）等9名中階警官編制，縣府2月23日發布後，3月8日已報請銓敘部轉陳考試院核備。

彰化縣是6都以外人口最多的百萬大縣，警務工作壓力繁重，升遷管道卻太窄。依彰縣警人事室統計，彰化縣編制2979名警力，2線1星以上中階警官共514人，2線2星現有249人，但2線3星職缺僅23個；反觀台中市編制6824人，中階警官1066人中，2線2星346人、2線3星多達325個缺，編制比例相差懸殊。

彰化縣在地警官就地升遷率連一成都不到，多數人卡在2線2星警階，苦等多年仍卡關、升不上去，最後只能一路卡到退休；員警升官之路大塞車，也讓優秀年輕警官，每到7月、11月警政署辦理全國巡官統調作業時，就湧現大量出走潮，甚至寧願降調六都也不願再苦撐。

彰化縣警局指出，2線3星職務係擔任2線4星分局長職務的前哨站，想要取得分局長任用資格門票，須擔任2線3星非主管職務滿5年、或主管職務滿3年，先考取警正班、再考取分局長班，且應在52歲前分發初任分局長。

彰化縣警界的升遷瓶頸，導致多數警官努力多年，好不容易取得2線3星職務時，卻已年齡偏高，長期阻斷在地警官升任縣市分局長、擔任高階警職機會，埋沒人才為人詬病；這次組織修編雖僅增加2名2線4星與7名2線3星職缺，僧多粥少仍不無小補。

彰化縣目前僅彰化、員林分局各有2名副分局長，擴編後其餘6分局都將增加第2名副分局長，具備資格者眾，何時補實？誰將幸運升官？成為彰化縣警界近日最熱話題；據悉，2名資深大齡偵查隊長，皆是被點名的熱門人選之一。

(中時 )