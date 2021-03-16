台灣少子化趨勢持續加劇，根據內政部最新統計資料顯示，今年元月出生人數僅9,601人，是史上首次單月新生兒不到1萬人，年減逾2成，人口成長情況恐不樂觀。為刺激生育率，除政府祭出諸多政策外，不少企業亦加入「催生」行列，提供托育假、子女獎助學金、學雜費減免等福利，致力營造友善家庭職場環境。

全球電動直線推桿系統領先製造商「TiMOTION（第一傳動科技）」，為家有2歲半以下幼兒的同仁貼心設想，每月大方提供3天托育假，光是1年就足足多出36天假，完全開放的彈性空間，讓公司裡的家長們都超有感，不僅有更多與孩子相處的親子時間，若有任何突發狀況，也可即時處理，兼顧工作與家庭。

印刷電路板（PCB）製程鑽針及鑽孔服務廠「尖點科技」，每年除提供年終獎金、分紅獎金、中秋獎金、端午獎金外，還有員工入股制度，讓同仁成為公司股東，更有動力為自己的未來打拼。不僅照顧員工，更愛烏及屋，從子女出生即有津貼，每名12歲以下子女補助5000元，小學開始還可領子女獎助學金補助，一直到大學畢業。

主攻精品蝴蝶蘭之養殖與外銷的農業生技公司「台霖生物科技」，總部位於台南新營，除勞基法規定的勞健保、加班費、特休等員工基本保障外，另提供年終、績效獎金、國內旅遊、員工健康檢查等福利，並貼心規劃免費公寓宿舍，讓有需要的同仁入住，更與鄰近的托兒中心合作，推出每學期的學雜費減免1000元，藉此吸引來自外地的優秀人才到台南就業定居。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，為鼓勵企業以好福利吸引人才，「2021幸福企業票選」已熱烈展開，只要登入會員，上網投出心目中的幸福企業，即有機會抽中1萬元，而為鼓勵求職者找到合適工作並久任，即日起在1111人力銀行投遞履歷並找到工作就能申請，任職滿3個月即可獲得1萬元幸福獎金，為上班族找到幸福工作鋪路。

(中時新聞網)