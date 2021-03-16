北市萬華警分局日前獲報，某北部大學20歲黃姓學生向同學及校外人士販賣毒咖啡包，還常吹噓自己月賺10幾萬，衣服、鞋子都是名牌，「實現財務自由」，經循線追查，日前直接前往黃姓學生新莊住處逮人，全案依毒品罪送辦。

萬華分局表示，此案的幕後功臣，就是去年3名到萬華分局支援的侯傑倫、陳元祥及謝芷奇3名專任員警，他們擔任無毒校園專任警力，利用大數據分析毒品人口的情資，再輔以傳統跟監、埋伏等方法，成功向上溯源查獲少年藥頭。

警方指出，黃姓學生涉嫌透過網路、朋友介紹，販售含有K他命成分的毒品咖啡包，萬華警方日前追查一起毒品案時，溯源追查發現藥頭居然是1名大學生，經連月蒐證，終於鎖定黃嫌身分，前往新莊逮人，另擴大追查他的販毒網絡。

警政署為貫徹政府反毒政策，建構「無毒校園」，去年8月規劃保一、保四、保五總隊的警力支援各地分局，以「少年毒品案件」為主要查緝工作，加強防制學生遭受毒品犯罪危害。

(中時 )