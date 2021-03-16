在外住飯店時，雖然房間看起來美輪美奐，不過常有內行人爆料，房內許多配備包括水壺、水杯、毛巾等物品其實很髒，奉勸別用。有網友好奇詢問，飯店的大枕頭是做什麼用的？不料有五星級房務員透露，最好都不要使用，因為通常都沒在洗。

原PO在《Dcard》PO照發文指出，在飯店房間看到兩顆大枕頭，併排剛好佔掉雙人床的一個床位，若一個人睡還可以丟旁邊，但兩個人睡的話就要放地上了。原PO說「看起來也不像抱枕，還是是拿來靠在背後看電視的？」好奇詢問「飯店的大枕頭做什麼用的？」

網友PO出飯店床上的大枕頭，詢問要拿來做什麼用？(圖/截自Dcard)

貼文一出引起網友熱烈討論，紛紛回應「靠腳」、「躺下來墊在腰？」、「墊女生屁股的」、「睡覺側躺都會腳夾一顆」、「靠腰、靠背、靠腳都行」、「枕頭大戰一個不夠」、「那個是沙發上的靠枕啦」、「床上只會有白色枕頭」。

不料有曾經擔任五星級房務員的內行人解釋，床上放的枕頭叫做裝飾枕，有的放一顆、有的放兩顆，但最好都不要使用，因為通常都沒在洗，除非有沾到血或髒污很嚴重，才會把套子拔下來洗，常常會看到客人丟在地上，也不知道前房客到底拿來幹嘛，因此真心奉勸「那個很髒，不要用」。

也有網友指出，不管是幾星級旅館都會有裝飾枕，房務人員整理房間時都會放到沙發上，床上的枕頭套天天都會更換，但沙發上的枕頭不會像床上的一樣常換洗，都是髒了、有異味才會換洗，掉到地上也是直接撿起來再放回床上，所以建議把裝飾用的大枕頭丟沙發或衣櫃裡都可以。有網友無奈表示「看到樓上老司機的回覆，以後還是拿來〝潰咖〞好了」。

解密！飯店四顆枕秘密 能「墊膝放鬆」

(中時新聞網)