國軍證實我潛艦國造原型艦獲美國同意輸出紅區裝備，前國民黨立委林郁方今天提醒蔡政府，澳洲建造柯林斯級潛艦的教訓要記取，花了大筆錢最後仍不滿意。台灣的潛艦「雜牌味道很濃」，未來一旦有問題，美國的如意算盤就是「等你提錢來見」。

過去在立法院國防委員會多年的林郁方今天在yahoo TV「鄉民來衝康」節目，被問到我國潛艦國造最新進度時表示，潛艦是在海面下活動，只要超過70、80公尺以下，要偵測到有相當的難度，如果中共想要對台灣發動兩棲作戰，潛艦是嚇阻對岸最重要的武器。

林郁方指出，當年立法院第一個潛艦國造決議案就是他起草的，他建議建造8艘，其中兩艘在美國建造，先學習製造技術，6艘由中船來造，因為要先學，全世界能夠造潛艦的國家沒有幾個，台灣要自己去造必須要冒很大的風險。

他說，自己很樂於看到蔡英文政府在推動潛艦，但是他也提醒蔡政府，要記取澳洲建造柯林斯級潛艦的教訓，1987年澳洲跟瑞典達成協議，7年後要共同成立公司開始建造6艘柯林斯級潛艦，當時預估要花費40億澳幣左右，最後卻花了約100億澳幣。

林郁方指出，當時澳洲發現設計跟施工都有很大的問題，重新找美國來談判，從美國引進的一些技術和人才，重新改善這6艘潛艦，又多花了大約1300億台幣，而且還不滿意，最後才又引進法國技術來造潛艦。

他說，台灣要注意，我們的潛艦「雜牌的味道很濃」，因為美國並沒有直接參與，只答應給你安裝戰鬥系統，其他東西據他的暸解是從英國找了一些人和技術，加上德國及其他一些國家人員。

至於紅區裝備，林郁方表示，早在馬英九執政時期，我們兩艘荷蘭潛艦做性能提升的時候，美方就已經答應給我們，其他部分則是陸陸續續答應，美方對我潛艦國造現在的態度就是「我樂觀其成，你們自己先去做，有問題再找我，你就提錢來見」，美國是打這個算盤。

至於外傳國民黨阻止台灣軍購的說法，林郁方也反駁，八項軍購現在哪一項不在台灣的土地上？國民黨當時若要阻止能進得來嗎？

他說，對於台灣向美方採購潛艦一事，2001年4月1日在南海上空，發生中美兩國軍機相撞事故，當年小布希要修理中國大陸，打算賣軍購特別是潛艦給台灣，但是不久就爆發911恐怖攻擊，小布希要出兵阿富汗和伊拉克，必須在聯合國安理會取得中國大陸同意，因此回過頭來拉攏中國大陸，才跟中國大陸保證不賣潛艦給台灣。

(中時 )