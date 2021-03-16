疫情推升下，全球遠距工作需求激增且對AI相關應用也擴大，此波AI浪潮下讓AI相關主題相關基金爆夯。安聯AI人工智慧基金產品經理黃詩琴16日指出，安聯人工智慧基金今年寫下「雙百」記錄，近一年來不只績效破百（據理柏統計至3月15日、美元計價、漲幅達166.87﹪）、近一年淨申購規模也破百億元。

根據境外基金資訊觀測站統計，2021年1月國人持有安聯人工智慧基金規模達新台幣197.25億元，較2020年2月激增逾4500％；以國人持有金額來看，該基金更在去年第四季迅速擠進國人持有境外股票基金前三名。

值得注意的是，黃詩琴指出，安聯人工智慧基金被歸類為資訊科技類型，這檔基金本身的年紀明顯比同類型要來得年輕許多，2017年3月31日才成立，雖然是新秀崛起，但投資團隊資歷相對資深與老道，研究功力、操盤能耐與敏銳眼光都與別家不太一樣。

根據基金月報等資料顯示，安聯AI人工智慧基金在產業布局上，資訊科技類股是主要配置部位，但經理團隊看好的不只有資訊科技，還包括了藉由AI技術應用延伸的電訊服務、非必需消費、工業及金融等類股；從區域配置來看，則是高度聚焦在美股市場。

黃詩琴分析，從類股配置變化來看可以發現三大關鍵及轉變歷程：其一是經理團隊於2020年年初迅速減碼半導體、拉高現金比重，看好軟體受疫情侷限的契機，逆勢開始伺機拉高軟體相關比重達四成以上；其二是隨後軟體相關板塊在3月下旬急速上漲，經理團隊則逐步降低配置、獲利了結。

其三是經理團隊自去年第二季開始，趁循環性主題板塊仍在低檔，經理團隊轉向留意經濟重啟概念股中重視AI投資及應用的企業，並陸續投入包含如工業、休閒娛樂、航空等標的。

去年漲幅已逾100﹪，現在還能進場嗎？黃詩琴表示，AI具有長線發展趨勢，且觀察近期全球股票基金流向，股票基金動能仍暢旺，顯示市場對於全球經濟復甦有望持續嘉惠2021股票型基金表現仍抱持正向看法，其中科技方面包括數位生活、醫療科技、人工智慧等未來關鍵主題有望持續強勢，建議可持續布局。

展望後市，黃詩琴表示，隨疫苗逐步施打，經濟復甦動能可望更加穩固，加上全球主要央行維持低利率、財政政策刺激也不缺席，以及後疫情時代推升的數位轉型需求將持續，都有助於AI趨勢的長線發展。回顧1980年代以來的歷史經驗，從電腦、網路、智慧型手機到雲端類股，AI趨勢可能正處於初升段，建議可伺機進場布局。

(工商 )