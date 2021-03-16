台中市府質疑台中自來水漏水率六都之冠，台水公司16日回應，台水從民國63年成立以來，為提高自來水普及率，大都採用經濟管種，如大管徑採用預力混凝土管（PSCP），小管徑使用塑膠管（PVCP），因地震頻繁及重車輾壓等因素，致管線漏水嚴重。

台水說，台中地區因轄區幅員廣大、管線長度為六都之最，考量避免造成交通、商業等重大衝擊，僅能分年逐步改善。

台水指出，目前正在「降低漏水率計畫（102至111年）」，該計畫係參考國際間辦理降低漏水率策略，藉由「水壓管理」、「修漏之速度及品質」、「主動防治漏水」及「管線及資產管理」等4大策略，投資經費796億元，漏水率預計由101年底之19.55%降至111年之13.45%，共計降低6.1%。其中台中地區102至109年經投入52.4億元降漏經費，漏水率已由101年25.55%降至109年底之16.83%，共計降低8.72%，達成109年底目標值17.38%，預計至111年再降至15.93%。

台水並已委託美商與日商公司組成總顧問技術團隊，計畫於109-111年間，於台中地區投入約20億元加速降低漏水率，計畫辦理27件汰換管線工程，汰換125.2公里管線，輔以相關降漏措施，改善漏水狀況。

台水補充，從110年起於台中市推動辦理鯉魚潭場第二送水管、豐原大道環狀幹管、鐵路高架化騰空廊道管線、祥順路送水管等4件備援調度幹管工程，投資經費約47億元，計畫於113年完成，完成後除可提高供水穩定外，亦可加速辦理大管徑舊漏管線汰換或更生，以加速降低漏水率。

(工商 )