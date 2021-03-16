永冠-KY（1589）拜全球風電產業景氣復甦，抵銷產業機械及注塑機需求下滑的衝擊，去年合併營收81.84億元，締造史上新高，EPS從2019年1.54元攀升至4.81元，創近四年新高。16日董事決議，每股配發現金股利1.50元，配息率31.19％，以16日收盤價82.4元計算，現金殖利率1.82％。

永冠去年合併營收81.84億元，營業毛利17.9億元，營業利益5.45億元、稅前淨利近6.24億元、本期淨利5.17億元，淨利歸屬母公司5.13億元，EPS為4.81元。16日董事會承認去年財報外，也決議每股配發現金股利1.5元，6月17日召開股東會。

永冠主管指出，永冠去年EPS為1.54元，每股配發現金股利0.50元，配息率約三成多，今年考量台中港第一期建廠52.2億元，去年辦理15億元可轉換公司及5千張現金增資支應，未來1、2年仍需資金因應，永冠董事會才會決議保留較多現金。股利分派案，永冠在董事會召開前，事先徵求董事寶佳集團意見，寶佳集團表示可以接受，今日董事會順利通過。

(工商 )