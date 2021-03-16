愈來愈多房仲業看好老齡化商機投入，美商ERA不動產與英業達旗下的英華達手、芯盛健康管理合作，攜手推出遠距照護新模式，ERA除了不動產業務外，也結合英華達的生理量測系統設備「全家寶」、及健康管理，提供給客戶，讓健康管理走入家庭。

美商ERA董事執行長黃鵬䛥表示，在高齡化、少子化的趨勢下，至2025年預估每五人就有一為65歲以上的老人，因此超前布署，將將業務延伸到客戶健康關懷，未來與提供硬體的英華達、提供個管師及醫師專業健康管理服服的芯盛，三方結盟締造創新服務模式，

黃鵬䛥表示，ERA除了住宅、商用等仲介業務外，近年也將業務擴及危老都更改建、長照的用地取得、日照中心營運資源投入等，未來健康管理成為不動產以外的另一項業務，透過與客戶的分享及相關通路銷售，預期一年能銷售300件以上全家寶。近年也將過去1樓店面，轉為樓面經營，未來規劃在台中、台南等高鐵周邊設置直營據點，並規劃投入代銷事業。

過去英華達即與芯盛合作，這些更將觸角延伸到不動產業。英華達全家寶營運負責人、副總曾慶安表示，自2016年起英華達即將將AIoT數據醫療領域，研發三年多、建立70人團隊，「全家寶」 2019年底通過衛服部醫材許可認證，可將血壓與血糖等生理數值數位化，提供客戶解決方案，2020年已經陸續導入各大醫療院所，這次是跨界合作導入不動產業，未來計劃進一步拓展到金融、運輸領域。

(工商 )